Milan come l’Inter, colpo a costo zero: lo ha chiesto Fonseca

Il Milan in pressing per il nuovo bomber ma non solo: spunta un nuovo obiettivo a parametro zero per lo scacchiere di Fonseca

Il Milan si è ritrovato lunedì per iniziare la nuova stagione, con la partenza ufficiale dell’era Fonseca sulla panchina rossonera.

Sul mercato la dirigenza di Via Aldo Rossi – ormai non è più un segreto – è alla ricerca di un centravanti dopo l’addio di Giroud e cambiare pelle così al reparto avanzato. Sfumato definitivamente Zirkzee, diretto verso il Manchester United, negli ultimi giorni sono in ascesa le quotazioni di Alvaro Morata, che tornerebbe così a calcare i campi della Serie A dopo le due esperienze alla Juventus. Lo spagnolo sarà impegnato domenica nelle finale dell’Europe e al momento è in cima nella lista di Ibrahimovic, Furlani e Moncada per il nuovo attacco di Fonseca.

Calciomercato Milan, gli occhi di Fonseca sullo svincolato Yazici

Gran parte del budget dei dirigenti del Milan sarà destinato perciò sul centravanti, mentre negli altri reparti si cercheranno delle occasioni sul mercato.

Delle opportunità low cost, con l’intento sempre comunque di accrescere il livello complessivo della rosa di Fonseca. Nelle ultime ore sotto la lente d’ingrandimento del Milan in questo senso è finito Yusuf Yazici, 27enne jolly di centrocampo che si è svincolato dal Lille dopo la fine del contratto con la compagine di Ligue 1. Il nazionale turco piace per la sua duttilità ed è un nome cerchiato in rosso da Fonseca come riporta stamane il ‘Quotidiano Sportivo’. Yazici può ricoprire diverse posizioni in campo tra centrocampo e attacco ed è un pupillo del nuovo allenatore, che lo ha allenato al Lille nelle ultime stagioni. Il classe ’97 stuzzica il ‘Diavolo’ come colpo a parametro zero, un po’ come i cugini dell’Inter in difesa per Ricardo Rodriguez.