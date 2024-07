Iscrizione al campionato nella bufera: doppio ‘verdetto’ UFFICIALE

La sfida sta causando vere e proprie scintille ‘istituzionali’: la mancata iscrizione al campionato è un’inevitabile conseguenza

A diverse settimane prima dell’avvio ufficiale dei vari campionati non sono pochi i nodi da sciogliere. Prescindendo almeno per un momento dalle dinamiche di calciomercato, valutazioni istituzionali potrebbero far pendere l’ago della bilancia in un senso o nell’altro riscrivendo totalmente l’inizio della stagione.

Quanto sta succedendo a Fano, ad esempio, è destinato a calamitare l’attenzione mediatica ancora per diverse settimane. Come evidenziato da “Il Corriere Adriatico” l’amministrazione comunale, infatti, ha chiesto le chiavi dello stadio Mancini, scontrandosi apertamente con la direzione del club da parte del presidente Salvatore Guida. Attraverso una nota pubblicata sui suoi canali ufficiali il Comune ha perentoriamente diffidato l’Alma Juventus Fano 1906 a consegnare nelle prossime ore le chiavi dello stadio. La ragione è da ricondurre alle parole espresse dal sindaco Luca Serfilippi e dall’assessore Santorelli alcuni giorni fa. Attraverso dei summit con alcuni imprenditori locali, infatti, l’amministrazione comunale aveva voluto lanciare un segnale tangibile per “intraprendere un percorso” con il quale “garantire un futuro sostenibile per la nostra squadra che necessita di basi solide”.

Alma Fano Juventus, scontro aperto tra Comune e club

A compendiare questa presa di posizione importante della prima istituzione locale sono state anche le parole dell’assessore allo Sport Santorelli che ha posto l’accento sull’obiettivo di “creare una solida base finanziaria e gestionale per il club“. Direttamente o indirettamente, dunque, a finire sotto la lente di ingrandimento è stata la gestione del club di cui si è reso protagonista il presidente dell’Alma Juventus Fano 1906. Ragion per cui la reazione di Salvatore Guida non è tardata ad arrivare:

“Il club, per la prossima stagione, giocherà le partite casalinghe presso altra struttura, stante la presa di posizione del sindaco di Fano e della sua Giunta di favorire terzi imprenditori non meglio identificati. L’Alma Juventus Fano 1906 è una società di capitale, non una partecipata della Giunta, e si iscriverà nonostante gli atti ostativi posti in essere. Si informa, altresì, che dolorosamente non si è provveduto all’istanza di ripescaggio in Serie D poiché sarebbe impensabile affrontare il massimo campionato dilettantistico senza un impianto di gioco per le partite casalinghe (…). Quel che si sta perpetrando ai danni del Club è un attacco vile vergognoso e farò tutto ciò che è nelle mie facoltà per tutelare l’Alma Juventus Fano 1906 contro ogni atto di prevaricazione”.