Rinvio Inter-Roma, la bufera continua: “Imbarazzante”

Non si placano le polemiche in merito allo spostamento del big match della 34esima giornata del campionato di Serie A

È ancora oggetto di grande discussione il rinvio di Inter-Roma, con la Lega che alla fine ha spostato la partita a domenica alle ore 15.

Il Governo aveva aperto alla concessione di una deroga per consentire la disputa dell’incontro nella giornata di sabato, quando si svolgeranno le esequie di Papa Francesco, ma il club nerazzurro ha preferito accettare lo spostamento a domenica in segno di rispetto per il lutto del Pontefice.

E forse anche per non rischiare di andare allo scontro frontale con il Napoli e la stessa Roma, i due club che – a quanto pare – hanno fatto pressioni affinché l’incontro del ‘Meazza’ si giocasse di domenica, quattro giorni dopo Inter-Roma di stasera e tre prima di Barcellona-Inter, come indicato dal Governo e come le altre due gare originariamente fissate a sabato, Como-Genoa e Lazio-Parma.

Va detto che come sottolinea Fabio Ravezzani su X, “L’Inter aveva chiesto il rinvio della partita con la Roma“. Un rinvio addirittura a fine maggio ma “La Lega, dopo aver consultato il CONI, ha concesso lo spostamento al sabato sera o domenica pomeriggio”. Per il direttore di ‘TeleLombardia, “l’Inter ha saggiamente scelto domenica. Essere un’eccezione in giornata di lutto – sottolinea in conclusione – sarebbe stato imbarazzante“.

Il tweet di Ravezzani ha scatenato gli utenti, ecco alcuni dei commenti raccolti da Calciomercato.it:

Condivido Direttore.. — Giuseppe Formica (@gdoc70) April 23, 2025

No, l’Inter ha chiesto di poterla giocare a fine campionato e solo a quel punto, magari anche perché offesa, ha scelto di giocare domenica COME TUTTE LE ALTRE. — King Tudor (@accountparodia) April 23, 2025

Concordo Direttore. Si sarebbe andati verso il ridicolo soprattutto da parte del governo… — Alberto Vercesi (@vercesi_alberto) April 23, 2025

Quindi in pratica l’Inter aveva chiesto di rinviare la partita (a maggio da come si è capito, e gli sarebbe ovviamente convenuto per più motivi) sfruttando la morte del papa? Sono veramente senza ritegno — DirigenzaOut (@DirigenzaOut) April 23, 2025

