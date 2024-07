Inter e Juventus al tappeto, affare improvviso: il blitz fa saltare il banco

Tra l’Inter e la Juventus occhio alla sorpresa Arabia: così cambia tutto. Nuovo ribaltone per le strategie dei nerazzurri e dei bianconeri

Non sono giorni come gli altri per Inter e Juventus. Dopo aver iniziato la sessione estiva di calciomercato programmando con largo anticipo i primi colpi da mettere a segno, i nerazzurri e i bianconeri stanno raccogliendo quanto seminato.

Dopo aver ufficializzato gli acquisti di Douglas Luiz e Di Gregorio e le partenze di Iling Junior, Barrenechea e Moise Kean, la ‘Vecchia Signora’ comunicherà nelle prossime ore anche l’arrivo di Khephren Thuram, che si è già sottoposto alle visite mediche di rito. In attesa di sviluppi importanti sul fronte Chiesa, i bianconeri stanno meditando l’assalto decisivo a Koopmeiners per finanziare il quale, però, saranno necessarie delle uscite. Una volta poste le premesse (tra cui spicca anche l’acquisto di un difensore centrale), Giuntoli sarà chiamato a capitalizzare quelle occasioni che di volta in volta dovessero presentarsi. Sotto questo punto di vista, con il passare delle settimane non è escluso che i bianconeri possano seriamente prendere in considerazione quella che al momento sembra configurarsi soltanto come una suggestione.

Calciomercato Juventus e Inter, dall’Inghilterra: Arabia forte su Joao Cancelo

Ci stiamo riferendo alla possibile occasione Cancelo. Negli ultimi giorni, infatti, il profilo del laterale portoghese di proprietà del Manchester City è stato proposto – tra gli altri – anche a Juventus ed Inter. Sia i nerazzurri che i bianconeri, però, non hanno affondato il colpo. I tempi non sono ancora maturi per un prestito a condizioni vantaggiose.

Ecco perché un possibile ritorno di Cancelo in Serie A, allo stato attuale della situazione, non sembra essere l’opzione più calda per il futuro del terzino portoghese. Secondo quanto riferito da Daily Briefing, infatti, diverse compagini saudite avrebbero cominciato a sondare la fattibilità dell’operazione Cancelo. Intrigate all’idea di mettere le mani sul laterale portoghese, sia l’Al Ahli che l’Al Ettifaq si sarebbero iscritti alla corsa per Cancelo. Nel caso in cui i contatti esplorativi in questione dovessero procedere in un certo modo, non è escluso che per Cancelo possa essere formalizzata un’offerta importante tale da sbaragliare la concorrenza. Dal canto il Manchester City non ha affatto chiuso all’idea di privarsi dell’ex terzino proprio di Juve ed Inter, considerato ormai fuori dal progetto tecnico. Le prossime settimane, insomma, saranno decisive in un senso o nell’altro.