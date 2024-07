Cancelo di nuovo all’Inter, le condizioni per il ritorno: c’è un ostacolo

L’Inter va a caccia di un esterno dopo l’infortunio di Buchanan, arrivano conferme per Cancelo: le condizioni per il grande ritorno

Dai quattro ai sei mesi di stop: è stata terribile la diagnosi per l’infortunio di Buchanan, andato ko durante un allenamento con il Canada e vittima di una frattura alla tibia. Subito operato con successo, il terzino salterà però almeno tutta la prima parte della prossima stagione e questo spinge l’Inter a rivedere le proprie strategie sul mercato.

Taremi, Zielinski e Martinez sembravano aver chiuso le operazioni in entrata, salvo occasioni, come spiegato da Marotta, ma ora c’è una necessità che deve essere contemplata nelle strategie nerazzurre. Immediatamente gli uomini mercato dei campioni d’Italia si sono messi all’opera, scandagliando le varie opportunità per garantire a Inzaghi un’alternativa sulla fascia in attesa del ritorno di Buchanan.

Serve l’occasione giusta dal punto di vista tecnico ed economico e in poche ore di nomi accostati ai nerazzurri ce ne sono stati tanti: da Spinazzola, che sta trattando però con il Napoli, a Marco Alonso e Kurzawa, passando per il ritorno di Ivan Perisic, senza dimenticare la possibile idea Cancelo di cui vi abbiamo parlato.

Calciomercato Inter, conferma su Cancelo: ecco come può arrivare

Il portoghese, nerazzurro nel 2017-2018, è tornato al Manchester City dopo il prestito al Barcellona. Quarantadue presenze, quattro gol e cinque assist con i blaugrana la scorsa stagione, ora è impegnato ad Euro 2024 con il Portogallo (titolare in tre occasioni su quattro). Agli ordini di Guardiola per lui non sembrerebbe esserci spazio ed ecco la necessità di trovarsi una nuova squadra.

Che potrebbe essere proprio l’Inter: il profilo del 30enne sarebbe a livello tecnico ideale per Inzaghi, in quanto capace di agire indistintamente sia a destra che a sinistra. A livello economico, invece, servirebbe trovare la giusta formula per far andare in porto l’operazione. La condizione perché Cancelo possa tornare all’Inter, almeno al momento, è un prestito, poi ci sarebbe da valutare l’aspetto riguardante l’ingaggio visto lo stipendio da sei milioni di euro a stagione.

Un nome comunque che è balenato nella testa dei dirigenti , anche se l’operazione non è certo delle più semplici da imbastire e presenta – al momento – dei costi troppo elevati per l’Inter. Magari con l’avanzare dei giorni e l’avvicinarsi della fine del mercato, senza valide alternative per il calciatore e il City, l’opzione nerazzurra potrebbe decollare e le richieste abbassarsi. Intanto la caccia è partita. C’è da trovare il sostituto di Buchanan e l’Inter cerca l’occasione migliore: per ora non è Cancelo.