El Shaarawy colpo scudetto: addio Roma, resta in Serie A

Il futuro di Stephan El Shaarawy potrebbe essere lontano da Roma, ma ancora in Serie A e con l’obiettivo scudetto

In scadenza di contratto con la Roma, Stephan El Shaarawy potrebbe finire al centro di una clamorosa trattativa di mercato, restando però in Serie A.

Arrivato alla Roma per la prima volta nel 2016, in questi otto anni Stephan El Shaarawy ha giocato oltre duecentosettanta partite con la maglia giallorossa, realizzando sessantuno gol e quarantuno assist, alcuni dei quali decisivi in più momenti della sua esperienza in terra capitolina. Un’esperienza che potrebbe finire presto: il giocatore scuola Genoa ha un altro anno di contratto con la Roma e tra qualche mese (a fine ottobre) spegnerà trentadue candeline. Una situazione che difficilmente porterà a un rinnovo di contratto.

Ecco perché l’esterno offensivo classe ’92, reduce dalla negativa spedizione azzurra in Germania, potrebbe rappresentare una invitante occasione di mercato per diversi club di massima serie e non solo. Da tempo, infatti, alcune società estere sono sulle tracce del Faraone, il cui futuro però sembra essere destinato a essere ancora in Italia, ancora in Serie A.

Calciomercato Roma, El Shaarawy verso l’addio

In particolar modo, nelle ultime ore, per Stephan El Shaarawy sarebbe maturato il concreto interesse da parte della Juventus. Già, perché dopo aver piazzato i colpi Di Gregorio, Douglas Luiz e Khephren Thuram, il club bianconero non vuole fermarsi affatto, anzi.

Il direttore tecnico bianconero Cristiano Giuntoli vorrebbe regalare a Thiago Motta altri tre colpi per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione che vedrà la Vecchia Signora tornare a confrontarsi con i palcoscenici dell’Europa che conta. E anche con l’obiettivo di essere una seria antagonista dell’Inter nella corsa allo scudetto. A centrocampo l’obiettivo principale resta Teun Koopmeiners dell’Atalanta, in difesa si tiene d’occhio Jean-Clair Todibo del Nizza e come esterno offensivo il favorito è Jadon Sancho del Manchester United.

L’esterno di origini britanniche non rientra nei piani del Manchester United di ten Hag e potrebbe fare al caso della Juventus di Thiago Motta. Al tecnico ex Bologna, però, non dispiacerebbe anche uno tra Adeyemi del Borussia Dortmund e – appunto – El Shaarawy della Roma, oltre chiaramente a Matias Soulé che potrebbe trovare tanto spazio dopo l’ottima stagione vissuta al Frosinone, almeno per quanto riguarda l’aspetto strettamente personale, con ben undici gol messi a segno con la maglia della formazione ciociara allenata da Eusebio Di Francesco.