Spagna-Francia, Cucurella ‘bersagliato’ da fischi: c’entra ancora Taylor

L’errore di Taylor tra Spagna e Germania non è stato dimenticato. La reazione dei tifosi francesi all’indirizzo di Cucurella non è passata inosservata

Spagna-Francia è partita subito a mille. Dopo aver flirtato con il gol con un’incornata di Fabian Ruiz finita di poco a lato, le ‘Furie Rosse’ hanno subito il prepotente ritorno di fiamma di Mbappé e compagni capaci di passare in vantaggio grazie all’incornata vincente di Kolo Muani.

Sin dai primi minuti, però, a calamitare l’attenzione sono stati i fischi assordanti rivolti a Cucurella. Il difensore del Chelsea, protagonista suo malgrado dell’episodio tanto discusso del rigore non concesso da Taylor nel corso di Spagna-Germania, è stata accolto da una bordata di fischi sin dai primi annunci dello speaker. La Munich Arena non ha dimenticato l’episodio che di fatto ha costato alla Germania il mancato accesso alle semifinali degli Europei e ha preso immediatamente posizione, bersagliando di fischi Cucurella. Sarà compito dell’esperto jolly delle ‘Furie Rosse’ gestire la reazione del pubblico nel corso dei minuti, non facendosi condizionare.