“Non è normale”: bufera Morata, la moglie esplode sui social

“Non è normale”: nuova bufera su Morata, la moglie Alice Campello esplode sui social. Duro sfogo a difesa del capitano della Spagna nel mirino del Milan

Nelle ultime ore Alvaro Morata è tornato ad esternare le proprie difficoltà nel giocare in patria. A poche ore dalla semifinale Spagna-Francia, anche la moglie Alice Campello si è lasciata andare ad un duro sfogo sui social per il trattamento riservato dalla stampa spagnola al capitano delle Furie Rosse.

L’ex Juve, sempre più nel mirino del Milan, è stato duramente criticato da ‘El Confidencial’, che lo ha definito “un capitano che mette in imbarazzo la Spagna e non solo per il suo scarso livello agli Europei”. Alice Campello esplode sui social: “Odio fare la vittima e sollevare altre polemiche, ma questa cosa non mi sembra normale neanche lontanamente, mi dispiace. È normale? L’unica cosa che considero di basso livello è essere giornalista, aver studiato per quello e scrivere un titolo del genere quando la Spagna è a un giorno dalla semifinale”.

“Mi stupisce che invece di incoraggiare un giocatore della vostra Nazionale passate il tempo cercando di abbatterlo… – ha concluso la moglie dell’attaccante – Senza dimenticare che questi giocatori hanno una madre, un padre, una moglie e dei figli che leggono queste atrocità gratuite… questa del giornale è un semplice esempio delle mille quotidiane”.