Morata-Milan, l’ultimo annuncio dello spagnolo lo avvicina ai rossoneri

L’ultimo annuncio di Alvaro Morata lo riavvicina al Milan. Le dichiarazioni dello spagnolo e gli ultimi aggiornamenti di calciomercato

“Non voglio parlare di nomi, sappiamo chiaramente chi vogliamo. Sappiamo che vogliamo grande qualità per questa posizione”. Al nome di Alvaro Morata, Paulo Fonseca ha risposto così nella conferenza stampa di presentazione al Milan.

Ibra, però, ha anche annunciato l’addio alla pista Zirkzee. Salgono così le quotazioni dell’attaccante spagnolo ex Juventus, soprattutto dopo le ultime dichiarazioni rilasciata a ‘El Mundo’. Il capitano della Spagna è tornato a parlare così del suo futuro: “Molte volte è molto difficile essere in Spagna perché c’è sempre qualcuno che dice qualcosa di carino e un altro che… Motivo per cui l’ho detto molte volte, sono più felice fuori dalla Spagna. Soprattutto perché la gente mi rispetta. In Spagna non c’è rispetto per niente e per nessuno”. L’ex Juve torna così ad aprire al trasferimento all’estero, nella sua seconda casa che è la Serie A. Il Milan è in agguato.