Esultanza ed infortunio: l’attaccante colpito da uno steward

Ecco cosa è successo al termine di Spagna-Francia. Il giocatore ha rischiato uno strano infortunio: allarme dopo il fischio finale

E’ la Spagna la Nazionale che giocherà la finale degli Europei 2024. Le Furie Rosse hanno battuto in rimonta la Francia. Al gol di Kolo Muani, hanno risposto Yamal e Olmo.

Alvaro Morata, che si è contraddistinto per il grande sacrificio, per l’intera partita, e tutti i suoi compagni hanno così potuto esultare al fischio finale. I festeggiamenti in campo dei giocatori della Spagna, però, hanno messo a serio rischio l’incolumità dell’attaccante, finito nel mirino del Milan, costretto a lasciare il terreno di gioco zoppicando.

Spagna-Francia, Morata zoppica: l’attaccante colpito da uno steward

A ricostruire il presunto infortunio del giocatore dell’Atletico Madrid è Tiempo de Juego: sul profilo X possiamo così leggere quello che è successo, con Morata colpito da uno membro della sicurezza.

Lo steward – come si può vedere nelle immagini che stanno facendo il giro del web – è scivolato rovinosamente sulle gambe dell’attaccante. Si tratta chiaramente di un incidente fortuito, con l’uomo caduto mentre interveniva per ‘placcare’ un tifoso che verosimilmente aveva invaso il campo per festeggiare con la nazionale spagnola. Per Morata non dovrebbe trattarsi di nulla di grave, ma solo tanta paura prima di una finale storica.