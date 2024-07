DIRETTA Euro 2024, Spagna-Francia: le formazioni ufficiali – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Allianz Arena’ tra la Spagna di De la Fuente e la Francia di Deschamps in tempo reale

La Spagna affronta la Francia a Monaco di Baviera in una gara valida come prima semifinale di Euro 2024. Una sfida da dentro o fuori che, in caso di parità al 90esimo, andrà avanti con i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore, che sarà diretta dall’arbitro sloveno Vincic.

Da un lato le Furie Rosse di Luis de la Fuente – che dovranno fare a meno degli squalificati Carvajal e Le Normand – sono arrivate a questo appuntamento dopo aver vinto il loro girone davanti all’Italia, prima di eliminare la Georgia agli ottavi di finale e la Germania ai tempi supplementari ai quarti. Dall’altro lato le Bleus di Didier Deschamps, invece, si sono piazzati al secondo posto dietro all’Austria e poi hanno avuto la meglio sul Belgio con un autogol e sul Portogallo ai calci di rigore. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport, ma anche in chiaro su Rai 1, oltre che in streaming su tablet, pc e smartphone sulla app di Now. L’ultimo precedente ufficiale tra queste due Nazionali risale alla finale di Nations League del 2021 quando i transalpini si sono imposti a San Siro 2-1 in rimonta con i gol di Benzema e di Mbappe dopo il vantaggio iniziale di Oyarzabal. Calciomercato.it vi offre il match dell’Allianz Arena’ tra Spagna e Francia live in tempo reale.

Formazioni ufficiali Spagna-Francia

SPAGNA (4-3-3): Unai Simón; Navas, Nacho, Laporte, Cucurella; Olmo, Rodri, Fabián Ruiz; Yamal, Morata, Nico Williams. CT: De La Fuente.

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez; Kanté, Tchouameni, Rabiot; Dembele, Kolo Muani, Mbappé. CT: Deschamps.

ARBITRO: Vincic (Slo)