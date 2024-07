Bomber Milan, fatta la scelta definitiva: non ci sono dubbi

Il Milan continua la ricerca di un attaccante: fatta la scelta per il prossimo bomber rossonero, ecco il nome

Diverse squadre si sono già messe al lavoro, tra quelle per le quali c’è maggiore curiosità sicuramente il nuovo Milan di Paulo Fonseca. Compagine rossonera sulla quale ci sono diverse incognite, relative all’impatto del nuovo tecnico ma anche a che tipo di squadra sarà il Diavolo, con un mercato che fin qui non ha ancora avuto accelerazioni decise.

La società dovrà presto rompere gli indugi per mettere a segno gli acquisti fondamentali per rinforzare la rosa e per colmare le lacune emerse durante la scorsa stagione, nonché quelle derivate dagli addii che si sono verificati a fine anno. Inevitabilmente, l’attenzione di tutti va principalmente in attacco, dove il Milan ha inseguito a lungo Zirkzee, senza riuscire a sciogliere la matassa, come raccontato anche da Ibrahimovic.

Mollato definitivamente l’olandese che sta per dirigersi in Premier League, adesso occorre trovare al più presto un numero 9 cui affidare una maglia così pesante nella squadra rossonera. E a quanto pare gli indizi convergono tutti verso una sola direzione.

Milan, ci siamo: tutto su Morata per la maglia numero 9

C’è ottimismo in casa Milan, per l’affare Morata, come abbiamo raccontato su Calciomercato.it. Con il sì dell’attaccante, che potrebbe arrivare nei prossimi giorni, si potrà chiudere il colpo, con la terza avventura italiana dello spagnolo dopo i due bienni vissuti alla Juventus.

Anche i tifosi del Milan votano Morata, come scelta migliore per il centravanti della prossima stagione. L’opzione è stata votata dal 37,8% dei partecipanti al nostro sondaggio su ‘X’. Maggioranza delle preferenze ottenuta davanti ai vari David (25,7%), Gimenez (18,9%) e Lukaku, finito addirittura ultimo con soltanto il 17,6% dei voti.