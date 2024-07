Addio Juve, il Chelsea vuole chiudere subito: affare da 30 milioni

Possibile addio immediato alla Juve, il Chelsea vuole chiudere subito: affare da 30 milioni di euro. L’indiscrezione e tutti gli aggiornamenti di mercato

Prosegue senza sosta il calciomercato estivo della Juve. Dopo aver ufficializzato Douglas Luiz e Di Gregorio, i bianconeri hanno accolto oggi il terzo colpo in entrata. È arrivato a Torino Khéphren Thuram.

Il francese, fratello di Marcus dell’Inter, rinforzerà il centrocampo in attesa dell’assalto al grande obiettivo di Giuntoli e Thiago Motta, Teun Koopmeiners. La dirigenza della Juve è al lavoro anche sugli altri reparti, compreso l’attacco dove è in uscita e di fatto sul mercato Federico Chiesa. Uno dei nomi circolati per gli esterni offensivi, per sostituire l’ex Fiorentina, è quello di Adeyemi del Borussia Dortmund. Non manca però la concorrenza.

Secondo quanto riportato da Christian Falk di ‘Sport BILD’, il Chelsea vuole Karim Adeyemi, il 22enne sotto contratto con il Dortmund fino a giugno 2027. La dirigenza dei ‘Blues’ sarebbe già in contatto con l’entourage del calciatore e vogliono convincerlo a trasferirsi subito in Premier League. Nei prossimi giorni sono previste trattative tra i due club.

Calciomercato Juve, Adeyemi nel mirino del Chelsea: affare da 30 milioni

Il Chelsea piomba così su Adeyemi. La richiesta iniziale del Borussia Dortmund è di circa 30 milioni di euro. Sul giocatore, riferisce la ‘BILD’, rimane vivo anche l’interesse della Juventus.

I bianconeri sono alla finestra in attesa di risolvere il futuro di Federico Chiesa. Il Chelsea, però, sembra intenzionato a fare sul serio ed in fretta. La trattativa sarebbe già avviata, così come i contatti con il giocatore. Giuntoli è dunque avvisato: il club inglese piomba su Adeyemi.