“Vattene dal Milan”: è già bufera, che cosa sta succedendo

“Vattene dal Milan”: è già bufera in casa rossonera, che cosa sta succedendo dopo la conferenza stampa di Fonseca e Ibrahimovic

È ufficialmente iniziata anche l’era Fonseca in casa Milan. Questa mattina si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del tecnico, affiancato da Zlatan Ibrahimovic.

Tanti gli spunti e anche gli annunci sul calciomercato. Ibra, in particolare, ha annunciato l’addio a Zirkzee: il club rossonero ha abbandonato l’obiettivo e punta ora su Alvaro Morata. Queste, invece, le prime parole di Fonseca: “Sono qui con grande ambizione, so che sono qui per vincere. Ho la consapevolezza che si tratta di una grande responsabilità, il Milan è un club universale, so la responsabilità che ho nelle mie mani, voglio fare vincere il Milan”.

A convincere meno i tifosi è stato però Zlatan Ibrahimovic, non solo per l’annuncio su Zirkzee. I sostenitori rossoneri chiedono l’addio del dirigente, ritenuto non all’altezza del suo nuovo ruolo nel club.

Milan, i tifosi contro Ibrahimovic: le reazioni alla conferenza stampa

Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti da Calciomercato.it.

Ibra è stato veramente una vergogna !!! Ma vattene dal Milan — alessio crobu (@alessiocrobu) July 8, 2024

Fonseca mi è sembrato tutt’altro che aziendalista, il mister mi è davvero piaciuto molto soprattutto per le idee tattiche chiare che sembra avere in testa. Ibra invece molto male, si smentisce da solo ad ogni frase che pronuncia partendo dall’attaccante e per finire col mercato. — Il Fu MickOnsenta (@ViboraRN) July 8, 2024

La conferenza stampa di oggi di Fonseca e Ibra è un insieme di asserzioni in forma di dogmi. Nessun riscontro fattuale. Che dire, non resta che attendere per vedere se i nuovi trasformeranno questa rosa in una “squadra dominante”(cit. Fonseca) — Enrico (@henry180566) July 8, 2024

Zirkzee saltato, serie C, Ibra che parla di mister X e tutto quello che volete, la cosa che mi manda al manicomio però è: La difesa alta!!! Bastaaaa!! 😫😫 #ACMilan — Francesco Hart (@Frahart33) July 8, 2024