Sì a Thiago Motta e Giuntoli: nuovo colpo rossonero per la Juventus

Thiago Motta sbarca a Torino e con Giuntoli pianifica i prossimi colpi sul mercato: c’è il via libera del difensore alla Juventus

La Juventus accoglie Thiago Motta e continua a lavorare alacremente sul mercato per consegnare al tecnico italo-brasiliano una squadra da scudetto.

La sfida all’Inter e alle altre grandi è lanciata in campionato, mentre il nuovo allenatore ieri ha varcato i cancelli della Continassa per la prima volta dopo l’atterraggio a Malpensa da Lisbona. Mercoledì inizia la nuova stagione con il raduno bianconero senza i nazionali e dove è atteso il neoacquisto Khephren Thuram, che sosterrà le visite mediche con la ‘Vecchia Signora’. La Juve non si fermerà al francese, visto che Koopmeiners resta una priorità per Thiago Motta e Giuntoli. Nelle prossime ore ci sarà anche un primo vertice alla Continassa tra l’allenatore e tutta la dirigenza e oltre all’olandese l’ex Bologna chiederà anche l’arrivo di difensore per rinforzare il pacchetto arretrato.

Calciomercato Juventus, dopo Thuram anche Todibo dal Nizza: pressing Giuntoli

Sfumato Calafiori che è diretto in Premier League e all’Arsenal, la Juventus valuta diversi profili e proprio nelle fila dei ‘Gunners’ continua a piacere Kiwior.

Thiago Motta conosce bene il polacco per averlo allenato ai tempi dello Spezia e sul giocatore c’è la concorrenza della rivale Inter. La Juve valuta così altre opzioni e un nome che stuzzica è quello è Jean-Clear Todibo, con il 24enne francese che come Thuram potrebbe lasciare il Nizza questa estate. Giuntoli fiuta il doppio colpi dai rossoneri di Francia, forte anche della disponibilità del difensore che spingerebbe per raggiungere il connazionale a Torino come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’. La dirigenza della Continassa lavora perciò per trovare l’intesa con il Nizza, che valuta Todibo non meno di 40 milioni di euro. Giuntoli spera di strappare il prestito con diritto o obbligo di riscatto, mentre dopo la trattativa saltata con il Manchester United anche il West Ham sembra essersi tirato fuori dalla corsa al giocatore.