Non solo Zirkzee: clausola indigesta e addio Milan

Dopo quanto successo con Zirkzee, tra il Milan e un suo obiettivo di mercato ci si mette ancora una clausola: la situazione

La prima scelta dei rossoneri per l’attacco aveva dei folti capelli ricci e nella scorsa stagione ha brillato in quel di Bologna, ma la clausola rescissoria da 40 milioni di euro ha creato una situazione di stallo: se è vero che il Milan non doveva più trattare con gli emiliani, le richieste dell’entourage sono diventate ancora più determinanti e sulle commissioni si è arenata l’operazione.

Joshua Zirkzee finirà così in Premier League, dove il Manchester United ha già comunicato al Bologna che eserciterà la clausola e poi soddisferà anche le pretese di Kiaa Joorabchian. Anche a centrocampo, tuttavia, i piani del Milan potrebbero scontrarsi con una clausola: secondo quanto riportato da TEAMtalks, nel contratto di Carney Chukwuemeka c’è una clausola da oltre 40 milioni di euro e il Chelsea per prendere in considerazione la sua partenza non sarebbe disposto a scendere di molto da quella cifra. Anche perché Enzo Maresca avrebbe chiesto di avere la possibilità di valutare il giocatore prima di prendere una decisione definitiva sul suo futuro.

Milan, nuovo stallo a centrocampo: Fofana tra le alternative

L’arrivo di Paulo Fonseca a Milano ha dato finalmente il via ad una stagione che presenta tante incognite, rispetto a Inter e Juventus sembrano esserci maggiori incertezze tra i rossoneri, ma non si possono escludere sorprese a questo punto dell’anno.

Anche a centrocampo la dirigenza rossonera valuta delle alternative a Chukwuemeka, con Youssouf Fofana che resta un nome gradito: il suo contratto in scadenza nel 2025 e le sue caratteristiche ne fanno un profilo interessante e una possibile occasione. Anche Fonseca negli ultimi anni ha potuto osservarlo in maniera diretta in Ligue 1 e potrebbe trovare in Fofana l’uomo giusto per il proprio centrocampo. Attenzione poi all’occasione a parametro zero: Guido Rodriguez si trova ora svincolato ed è un calciatore che saprebbe garantire qualità, intelligenza tattica ed esperienza. Insomma, le alternative non mancano, ma le clausole stanno diventando una costante delle difficoltà di mercato del Milan.