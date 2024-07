Fiorentina, Kean è già un ‘caso’: bersagliato alle visite mediche

Moise Kean pronto a trasferirsi alla Fiorentina, ma le sue visite mediche diventano un caso: bersagliato anche dal lato Juventus

Giorni di raduni e di visite mediche, a ritmo serrato, per quanto concerne vari club di Serie A, alle prese con nuovi acquisti e con l’inizio dei ritiri. Ha preso il via anche la stagione della Juventus, che si è ritrovata alla Continassa per la ripartenza. Non c’era, a Torino, Moise Kean, che già da qualche giorno ha preso un’altra strada.

L’attaccante sta per passare alla Fiorentina, un affare importante in uscita per i bianconeri per monetizzare e per i viola, che cercano un giocatore di talento in attacco. Prima dell’ufficialità, però, le visite mediche, documentate dal club toscano con un post sui social. Il video però è diventata l’occasione per critiche e insulti di vario genere all’attaccante. Più volte apostrofato, nei commenti, con l’appellativo di “bidone” e con le prese in giro dei suoi ex tifosi, quelli della Juventus, che a più riprese hanno chiesto “fateci sapere se sta bene”, nel timore che l’affare possa saltare. Ecco una carrellata di alcuni tra i commenti più ingenerosi, polemici e sopra le righe:

È sanissimo vero? VERO? — Vincenzo Pugliese (@Vink901) July 8, 2024

Buongiorno scusate le ha passate? No perchè noi tifosi juventini siamo in ansia..grazie buona giornata — Virginia (@Virgi2585) July 8, 2024

Con rispetto grande per tutti: ma gli italiani? Fanno così tecnicamente tanto schifo??? — Carlo Andrea Pozzi (@PozziCarlo79191) July 8, 2024

Fiorentina solo una parola:GRAZIE!❤️

Da parte di tutto il tifo bianconero — Alessandro Vinciguerra (@Alessan85744613) July 8, 2024

Ooooo pianooo ancora si rompe — Lele (@lelepi97) July 8, 2024

tutto ok? rassicurateci grazie — Susanna (@BlackMamba815) July 8, 2024

Questo bidone non capirò mai come possa giocare in serie A e guadagnare tutti questi soldi — Etneo (@etneo_) July 8, 2024

Bel pacco… Zero goal in 1 anno — slimshady (@slimshady149621) July 8, 2024