Inter, rivoluzione in estate: doppio colpo dalla Lazio

L’Inter in vista dell’estate sta lavorando a tanti cambiamenti ed in tal senso arriva una svolta: attenzione al doppio colpo che arriva direttamente dalla Lazio e che può essere un salto di qualità importante.

Lo scoramento è tanto, in maniera fisiologica, in casa nerazzurra. Simone Inzaghi, Marotta ed anche tutti i calciatori nel corso della stagione hanno sempre alzato la posta in palio, per così dire, dichiarando senza termine di voler vincere tutto. Coppa Italia, campionato e Champions League. Senza ovviamente dimenticare il mondiale per club. In tal senso, però, le cose si sono tremendamente complicate nell’arco di sette giorni. Prima la sconfitta contro il Bologna che ha permesso al Napoli l’aggancio in vetta, poi la cocente eliminazione in Coppa dai cugini del Milan.

Infine, la pesante sconfitta interna contro la Roma che ha messo anche la strada per lo Scudetto estremamente in salita. Senza dimenticare, poi, il fatto che in semifinale di Champions League l’Inter se la vedrà con la squadra più forte ed in forma al mondo, vale a dire il Barcellona. Concreto, dunque, il rischio di chiudere senza titoli ed in tal senso, a prescindere da questo, è evidente che per tenere vive queste ambizioni servono dei cambiamenti in estate. Ed attenzione, da questo punto di vista, al doppio colpo che può arrivare dalla Lazio.

Inter e Lazio, asse caldissimo di calciomercato: le ultime

Come raccontato da Nicolò Schira, noto esperto di calciomercato, sul proprio account X, l’Inter si sta muovendo con interesse sulle tracce di Mario Gila, fortissimo difensore spagnolo della Lazio, e vuole giocarsi la carta legata agli ottimi rapporti con il suo agente Camano. Lo stesso procuratore, per intenderci, di Lautaro Martinez. Ma l’ex Real Madrid potrebbe non essere il solo colpo che i nerazzurri possono piazzare direttamente dai capitolini. Andiamo a vedere le ultime notizie in tal senso.

Secondo quanto scritto da BlastingNews, l’Inter sta seguendo con interesse per il proprio centrocampo anche il nome di Guendouzi. Lotito per il suo centrocampista chiede una cifra che si aggira intorno ai 35 milioni di euro, ritenuti decisamente tanti da Beppe Marotta e dalla dirigenza interista. In tal senso, la chiave per sbloccare la trattativa potrebbe essere rappresentata dalla possibilità di inserire una contropartita nell’affare.

Uno dei nomi che vengono proposti come pedina di scambio è Asllani, ma attenzione anche al nome di Taremi che potrebbe comporre un Castellanos una coppia di bomber di alto profilo per la Lazio. Insomma, con il futuro di Inzaghi all’Inter ancora incerto, arrivano notizie molto importanti per i nerazzurri in sede di mercato.