Lazio-Parma, emozione nel prepartita: il ricordo di Papa Francesco e la citazione di Pulici

Le emozioni dell’Olimpico tra il bell’omaggio al compianto Pontefice e il messaggio della Curva Nord

Oltre una settimana dopo la sua scomparsa, non si è placata l’emozione per quello che è stato Papa Francesco. Una figura in grado di unire davvero tutti, in qualsiasi modo. E si percepisce in ogni suo ricordo che, ad esempio, gli ha tributato il mondo del calcio compreso quello di questa sera all’Olimpico in occasione di Lazio-Parma prima del fischio d’inizio. Un minuto di silenzio sentitissimo, emozionante, che ha trasmesso molto. Insieme all’immagine proiettata sui maxischermi.

Poco prima invece la Curva Nord aveva suonato la carica con un bel messaggio, ovvero una storica frase di una leggenda come Felice Pulici: “La Lazio non è solo una squadra di calcio, la Lazio ti entra dentro, ti cattura, è lei che ti sceglie. È come i giovani figli di Sparta, attrae a sé solo chi è disposto a soffrire. Perché quando c’è la Lazio in mezzo non c’è mai nulla di facile”. Un pensiero che ha accompagnato e continua ad accompagnare il ricordo dello storico portiere dello scudetto del ’74, oltre che dirigente stimato e rispettato per una vita in biancoceleste. E non sarà facile centrare la qualificazione in Champions League per la Lazio contro un Parma galvanizzato dalla vittoria con la Juve e a caccia di punti salvezza. Dopo il pareggio del Bologna per la squadra di Baroni è una grande occasione di agganciare i bianconeri al quarto posto a due settimane dallo scontro diretto.