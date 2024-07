Dopo l’Inter arriva RedBird, UFFICIALE: accordo choc con Cardinale

Dopo l’Inter arriva RedBird, UFFICIALE il clamoroso affare. Accordo choc con Cardinale, tutte le cifre e i dettagli

Dall’Inter a RedBird. È ufficiale l’accordo chiuso da Cardinale e la sua società, l’affare è clamoroso per le sue cifre e dimensioni.

Skydance Media con RedBird e Paramount Global hanno annunciato di aver stipulato un accordo definitivo per dare vita a “New Paramount”. È prevista transazione in due fasi che include l’acquisizione di National Amusements, che detiene la quota di controllo in Paramount, e successivamente una fusione tra Skydance e Paramount Global.

La transazione, come riportato da ‘Calcio e Finanza’, avrà un valore complessivo di 8 miliardi di dollari. L’ex sponsor dell’Inter passa così nelle mani di Cardinale e RedBird. Lo stesso Gerry Cardinale ha dichiarato: “La ricapitalizzazione di Paramount e l’unione con Skydance sotto la guida di David Ellison rappresenteranno un momento di grande importanza per l’industria dell’intrattenimento, in un momento in cui le società storiche del settore dei media sono sempre più sfidate dalla disintermediazione tecnologica. Essendo uno dei marchi e delle piattaforme mediatiche più rappresentative di Hollywood, Paramount possiede la proprietà intellettuale necessaria per garantire la longevità di questa evoluzione, ma per affrontare la prossima fase sarà necessaria una nuova generazione di dirigenti visionari e una gestione operativa di grande esperienza”.

Paramount, da sponsor Inter a RedBird: tutti i dettagli

“RedBird sta effettuando un investimento finanziario consistente in collaborazione con la famiglia Ellison perché riteniamo che la società proforma sotto la guida di questo team rivestirà il ruolo di apripista per il modo in cui queste aziende storiche del settore media dovranno essere gestite in futuro”, ha concluso Cardinale.

Ora il Milan: come vi stiamo raccontando su Calciomercato.it, è iniziato l’era Fonseca ed il calciomercato sta per entrare nel vivo. Sempre più lontano Zirkzee, il club rossonero starebbe puntando con forza Alvaro Morata. Potrebbe essere lo spagnolo uno dei primi tasselli del nuovo Milan di Fonseca. RedBird e Cardinale, nel frattempo, continuano ad investire.