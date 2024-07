“Allegri, attenzione al ritorno”: la pista a sorpresa | ESCLUSIVO

A ‘Ti Amo Calciomercato’, sul nostro canale Youtube, possibili scenari clamorosi che riguardano Massimiliano Allegri di nuovo in Serie A

La Serie A sta gradualmente preparandosi per la ripartenza, con le squadre che man mano si radunano per iniziare i ritiri precampionato. Tanti volti nuovi che si affacciano al nostro campionato e/o in squadre diverse, alcuni protagonisti non ci saranno invece, come Massimiliano Allegri. Almeno, non per ora, ma le vie del mercato sono infinite.

Degli scenari legati al futuro del livornese, abbiamo parlato sul canale Youtube di Calciomercato.it nell’appuntamento con ‘Ti Amo Calciomercato’, di cui è stato ospite il giornalista Mirko Nicolino di ‘Radio Bianconera’. Con Nicolino abbiamo trattato anche il tema dei possibili addii alla Juventus.

Su Allegri, Nicolino spiega che probabilmente, nei piani dell’ex tecnico della Juventus, sono cambiate alcune cose, raccontando anche alcuni retroscena. “Il piano di Allegri, probabilmente, era quello di sedere sulla panchina dell’Italia una volta finito il suo percorso alla Juventus – ha affermato – Ma questa eventualità non si è verificata, con l’addio di Mancini in anticipo e l’arrivo come Ct di Luciano Spalletti. Lo scorso anno, poi, aveva avuto una proposta pazzesca dall’Arabia Saudita. In quel momento, la Juventus voleva già mandarlo via e mi risulta che ci sarebbe stata un po’ di maretta con l’agente. Se l’affare fosse andato in porto, avrebbe avuto una commissione incredibile a proprio favore”.

Allegri al Milan, Fonseca trema già: l’indiscrezione

Attenzione, però, perché Allegri potrebbe tornare su una panchina di Serie A prima del previsto. E non sarebbe da escludere un suo clamoroso ritorno, non alla Juventus, ma al Milan.

Nicolino si è infatti lasciato sfuggire una sua percezione, dunque non una vera e propria notizia di mercato, ma uno scenario da seguire ugualmente: “Attenzione al rendimento di Fonseca – ha dichiarato – Nel caso in cui il portoghese dovesse fallire, il Milan potrebbe andare proprio su Allegri”. Dopo il ciclo bis alla Juventus, quindi, potrebbe anche essercene uno in rossonero.