“Juventus, c’è aria di malcontento”: allarme bianconero | ESCLUSIVO

La Juventus al via della nuova stagione tra ambizioni ma anche diverse incognite: sguardo sul futuro in bilico di diversi bianconeri

Si respira un certo entusiasmo da parte dei tifosi, a Torino, per l’avvio di stagione dei bianconeri. La Juventus ha accolto Thiago Motta quest’oggi, per avviarsi verso un nuovo ciclo che ci si augura da subito pieno di soddisfazioni su tutti i fronti. E’ anche vero, però, che le incognite non mancano di certo, per una squadra chiamata a fare bene ma che sarà soggetta a numerosi cambiamenti.

Cristiano Giuntoli sta facendo il possibile per cambiare volto alla Vecchia Signora, con già diverse operazioni in entrata messe a segno e altre in programma. Il rovescio della medaglia riguarda la probabile partenza di molti big del ciclo precedente e la situazione di incertezza che riguarda anche altri. Un tipo di scenario sul canale Youtube di Calciomercato.it nell’appuntamento con ‘Ti Amo Calciomercato’ con il giornalista Mirko Nicolino, opinionista di ‘Radio Bianconera’.

Nicolino ha esordito spiegando come le tante aspettative dell’ambiente siano condivise anche dallo staff tecnico. Riferendo infatti che “Thiago Motta è molto motivato, vuole giocarsela da subito per il titolo con la Juventus”. Occhio, però, come dicevamo, alle tante situazioni piuttosto in bilico. “In casa Juventus in questo momento nessuno è al sicuro – ha aggiunto – Ci sono situazioni in cui si percepisce un certo malcontento, come ad esempio per quanto riguarda Rugani. Diversi giocatori hanno proposte importanti, su tutti Soulè e Huijsen“.

Juventus, attenzione a Bremer: non è finita

Ci si sposta sul fronte dei big e anche lì ci sono valutazioni importanti da fare. Nicolino torna ad esempio su Gleison Bremer, di cui si è parlato molto nel weekend a seguito della sua intervista concessa a margine della Coppa America.

Sul difensore brasiliano, Nicolino ha spiegato che “c’è da fare attenzione per Bremer, anche se prima della Coppa America c’era stata una stretta di mano per proseguire insieme”. Quindi, su Rabiot: “Lui non vuole davvero prendere una decisione prima della fine degli Europei e la Juve ne era pienamente consapevole”.