Zirkzee al Manchester United, Ibra piazza il doppio colpo

Il Milan è chiamato a movimentare un mercato sostanzialmente fermo. Ecco i possibili colpi in entrata del Diavolo nell’immediato

Il Milan si appresta ad iniziare la nuova stagione senza alcun colpo. La squadra agli ordini di Paulo Fonseca si riunirà a Milanello alle 17.00 dell’8 luglio per il primo allenamento stagionale. Sarà un allenamento senza i vari nazionali e come detto senza alcun volto nuovo.

L’avventura del tecnico portoghese inizia dunque in salita e con la delusione del popolo rossonero di aver visto ormai sfumare praticamente in maniera definitiva Joshua Zirkzee. Ora Giorgio Furlani, Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada dovranno rimboccarsi le maniche per riuscire a mettere le mani sui giusti colpi per rianimare una piazza altamente delusa. Senza l’olandese, destinato a volare in Inghilterra, il Milan sta provando a chiudere per Alvaro Morata. La clausola rescissoria, da 13 milioni di euro, non è certo un problema, e il calciatore può sbarcare a Milano, guadagnando uno stipendio in linea con i top player del Diavolo, sui 5 milioni di euro. Il club rossonero, sotto l’impulso di Ibrahimovic, sta dunque provando a convincere lo spagnolo ad accettare il Milan. Si aspetta così il via libera del giocatore, che non è ancora arrivato per la fumata bianca.

Calciomercato Milan, non solo Morata: doppio colpo obbligato

Nonostante la permanenza di Luka Jovic, il Milan è pronto a regalarsi anche un altro attaccante oltre ad Alvaro Morata. Lo spagnolo, come detto, è ritenuta un’opportunità, che per costi ed esperienza, il club rossonero vuole a tutti i costi provare a cogliere.

In avanti, però, il Milan è pronto a regalarsi un altro calciatore, che possa essere considerato anche in prospettiva. Un tentativo per Gimenez del Feyenoord verrà fatto, ma è difficile che l’affare possa davvero decollare visti i costi del suo cartellino. Così è molto più semplice che ritorni di moda il nome di Jonathan David, anche se non è mai stato tra i primi profili della lista. Paulo Fonseca lo conosce molto bene e sarebbe ben felice di tornare a lavorare con lui. Il suo prezzo con il contratto in scadenza fra meno di un anno può certo essere alto e il Lille, club con il quale il Milan ha chiuso diversi affari, è pronto ad accontentarsi di una cifra sui 25/30 milioni di euro. Il doppio colpo per l’attacco è dunque pronto. Sullo sfondo restano Memphis Depay e Romelu Lukaku che non è certo un affare dei prossimi giorni. Il Chelsea prima deve aprire a condizioni più favorevoli.