Una stella per il Milan: spunta l’eroe degli Europei

Il Milan potrebbe guardare anche ad Euro 2024 per potenziare il proprio organico. Per la Serie A potrebbe tornare di moda un protagonista della Spagna

Il mercato del Milan non è ancora decollato, e l’unico volto di spicco realmente nuovo risiede proprio in panchina con Paulo Fonseca che ha preso il posto di Stefano Pioli, pronto ad aprire un nuovo ciclo.

Serviranno però rinforzi all’allenatore portoghese ex Lille, che attende qualche innesto soprattutto tra centrocampo ed attacco. In fase di stallo la situazione relativa a Zirkzee, viste le alte commissioni, col nome di Alvaro Morata che ha ripreso quota nei giorni scorsi, mentre in mediana molto dipenderà anche dal futuro di Ismael Bennacer per il quale torna in auge la possibilità relativa ad un futuro in Arabia Saudita.

Il prezzo dell’algerino è fissato dalla clausola da 50 milioni di euro, ma anche per qualcosa in meno la trattativa potrebbe decollare. In questo quadro va ad inserirsi anche il profilo di Adrien Rabiot, che ha lasciato la Juventus a parametro zero esaurendo il proprio contratto, con la possibilità di decidere quindi senza vincoli la sua prossima destinazione tra Italia ed estero.

Il profilo del francese, visti anche gli ostacoli, potrebbe però non essere l’unico per i rossoneri, che potrebbero prendere in esame anche un grandissimo protagonista dei recenti quarti di finale di Euro 2024.

Calciomercato Milan, non solo Rabiot: suggestione Mikel Merino

Gli Europei stanno entrando ormai nel vivo, con la fase più calda alle porte e le prime gare al cardiopalma da dentro o fuori già giocate. Ieri si sono disputati due quarti di finale intensi e ricchi di incertezza risolti ai supplementari e ai rigori. Il riferimento però è in particolare a Germania-Spagna, che ha offerto un grande spettacolo ed una partita chiusa solamente nei minuti finali del secondo supplementare da un gran gol di testa di Mikel Merino.

Il centrocampista spagnolo, in passato accostato anche alla Juventus, è stato assolutamente determinante per il passaggio del turno delle Furie Rosse con uno stacco imperioso su cross di Dani Olmo che non ha lasciato scampo a Neuer. È stata l’ennesima occasione per mettersi in vetrina anche in ottica calciomercato.

In questo senso per caratteristiche potrebbe fare proprio al caso del Milan. Qualora dovesse partire Bennacer, i rossoneri restano sullo svincolato Rabiot che però chiede ingaggio e commissioni alte. Idea quindi Merino che è in scadenza tra un anno con la Real Sociedad ed avrà un prezzo più contenuto rispetto al passato e al suo reale valore.

Strutturato e tecnico, di piede mancino, il match winner di Germania-Spagna è nel pieno della sua maturità calcistica e nell’ultima annata ha collezionato la bellezza di 8 gol e 5 assist tra tutte le competizioni con il proprio club.