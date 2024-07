“Una follia”: Thiago Motta scatena il caos, la Juventus ha un problema

Prime critiche per la Juventus di Thiago Motta che si ritrova nel bel mezzo di un vero e proprio caos: è una follia

Sta iniziando a prendere forma la Juventus di Thiago Motta. Dopo l’annuncio di Douglas Luiz, è arrivato ieri quello di Michele Di Gregorio ed ora si aspetta la firma di Khephren Thuram.

Il portiere è arrivato dal Monza in prestito con obbligo di riscatto (a determinate condizioni) per una cifra complessiva di 18 milioni di euro più altri due di bonus. Un’operazione che ha di fatto sancito l’addio di Szczesny ai bianconeri: il portiere polacco è destinato a salutare Torino, anche se il suo trasferimento in Arabia Saudita all’Al Nassr sembra essersi complicato.

Un cambio della guardia che non convince però tutti, con critiche per la scelta operata dalla Juventus e in particolare da Thiago Motta di puntare sull’estremo difensore italiano, andando così a rimpiazzare l’esperto ex Roma e Arsenal. Una decisione che fa storcere il naso con il tecnico italo-brasiliano che finisce sotto accusa con dubbi sulla sua capacità di guidare realmente la Juve verso il successo.

Juventus, Thiago Motta sotto accusa: “Sta perdendo la testa”

A mettere sotto processo Thiago Motta è l’intervento di Giancarlo Padovan a ‘Radio Radio’. Il giornalista parte proprio dall’arrivo di Di Gregorio e della scelta di metterlo al posto di Szczesny.

“Per me la Juve sta facendo una follia. Thiago Motta sarà pure un bravo allenatore, ma sta già cominciando a perdere la testa – le parole del suo intervento – . Dal punto di vista tecnico non si fa un cambio Szczesny-Di Gregorio: non è un passo indietro, ma dieci, venti, trenta passi indietro”. Dubbi anche sulle qualità dell’ex Monza: “Come portiere che imposta Di Gregorio non mi sembra nemmeno tanto bravo, mi ricordo un errore gravissimo con il Monza”.

Ma c’è anche un’altra perplessità che riguarda il futuro del portiere polacco e le difficoltà che la Juve sta avendo per cederlo: “È tutt’altro che dimostrato che andando via Szczesny, la Juve riuscirà a piazzarlo”. Ma non c’è soltanto la questione portiere che fa storcere il naso a Padovan che esprime perplessità per un’altra decisione di Motta: l’addio di Federico Chiesa, con la Roma che sta spingendo per regalarlo a De Rossi.

Il giornalista, infatti, chiosa: “Se è vero che ha bocciato anche Chiesa, voglio proprio vederla la Juve di Motta…”. Tocca al campo scacciare via (o aumentare) i dubbi sul nuovo tecnico bianconero.