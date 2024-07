Scoppia la sfida tra Juve e Milan: il prezzo cala all’improvviso

Juve e Milan potrebbero essere grandi protagoniste nella prossima stagione, ma intanto sono pronte a sfidarsi sul calciomercato

Ci sono squadre in Serie A che devono cambiare più di altre e big che devono ristrutturare un maniera più profonda per puntare ai massimi obiettivi. Tra queste ci sono sicuramente Juve e Milan, reduci anche dai cambi in panchina, con gli arrivi di Thiago Motta e Paulo Fonseca.

Non è facile, però, individuare i profili giusti e amalgamarli per bene, in maniera tale da avere a disposizione una rosa equilibrata e con tanti talenti da valorizzare. Sia rossoneri, sia bianconeri sono accomunati dal destino comune di dover intervenire praticamente in tutti i reparti, per cui si attendono ancora molte sorprese, anche da agosto in poi.

Probabilmente saranno quelli i tempi per intervenire anche in difesa. Le due società rivali proveranno entrambe a chiudere un nuovo terzino destro. È vero, Motta ha a disposizione Danilo che potrebbe così tornare nel suo ruolo naturale, ma potrebbe chiedere un profilo di maggiore spinta, in modo da alternarlo sapientemente in base all’avversario. Il Milan, invece, sembra aver sfiduciato Davide Calabria, il capitano in scadenza a giugno 2025 e che difficilmente prolungherà il rapporto con la società di una vita. Un’alternativa di livello europeo potrebbe fare molto comodo a entrambe.

Juve e Milan si sfidano per Geertruida: il prezzo può scendere (ma non troppo)

Per queste ragioni, il profilo di Lutsharel Geertruida potrebbe essere l’ideale per torinesi e milanesi. Il calciatore di proprietà del Feyenoord, ora impegnato a Euro 2024 con l’Olanda ha dalla sua grande duttilità e forza fisica, tanto da poter giocare indifferentemente come centrale difensivo o come terzino destro, ruolo che preferisce.

È bravo nel mantenimento della posizione in copertura, ma non disdegna neanche la fase di spinta, come dimostra l’ultima stagione giocata in Eredivisie. Il contratto con il suo attuale club scadrà a giugno 2025, motivo per cui, se non dovesse arrivare un nuovo accordo, il prezzo calerà per forza di cose.

La valutazione del ragazzo attualmente è poco più di 30 milioni e su di lui è piombato anche il PSG, ma se i primi sondaggi non dovessero essere concreti, a quel punto si potrebbe chiudere anche sui 22-25 milioni più bonus. Una vera occasione per un ragazzo che a breve compirà 24 anni e può crescere tantissimo da laterale basso a destra.