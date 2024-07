Pickford scaccia la ‘maledizione’ dell’Italia: la foto lo incastra

Un ‘trucchetto’ per superare la lotteria dei rigori: la scoperta al termine della sfida tra Inghilterra e Svizzera

Dopo Spagna e Francia, anche l’Inghilterra raggiunge le semifinali di Euro 2024: spunta un curioso retroscena legato ai calci di rigore.

È l’Inghilterra la terza semifinalista di Euro 2024. La Nazionale di Gareth Southgate ha battuto la Svizzera ai calci di rigore dopo l’1-1 maturato nei tempi regolamentari e supplementari con i gol di Embolo e Saka, entrambi nel corso della seconda frazione di gioco. Decisivo, in occasione della lotteria dei rigori, è stato il portiere Jordan Pickford, il cui contributo è stato importante già in occasione dei tempi supplementari.

Significativo, in particolar modo, il rigore parato ad Akanji all’inizio della batteria dei tiri dagli undici metri. Un vantaggio che ha permesso all’Inghilterra, anche grazie alle esecuzioni perfette di chi si è presentato dal dischetto, con cinque rigori su cinque trasformati da Bellingham e compagni. Ma a pesare è stata anche… la borraccia di Jordan Pickford per consentire alla truppa di Southgate di battere la Svizzera e in questo modo conquistare l’accesso alle semifinali di Euro 2024.

Euro 2024, il segreto della borraccia di Pickford

La partita tra Svizzera e Inghilterra è stata decisa ai calci di rigori, dopo 120 minuti di gioco terminati sull’1-1 con i gol di Embolo e Saka. Tutti a segno i cinque rigoristi inglesi, mentre per la Svizzera ha pesato in senso negativo l’errore dal dischetto di Akanji, il primo a calciare tra gli elvetici.

Il difensore centrale in forza al Manchester City ha calciato alla sinistra di Pickford, il quale ha intuito e si è tuffato dal lato giusto, respingendo così la conclusione dell’avversario. Il numero uno dell’Everton è andato a colpo sicuro. Già, perché sulla borraccia usata per idratarsi, l’estremo difensore inglese aveva incollato una nota con tutti i possibili rigoristi e con a fianco il lato dove buttarsi in caso di loro conclusione dagli undici metri. Proprio accanto al nome di Akanji aveva appuntato ‘sinistra’, e così Pickford non ha avuto alcun dubbio su dove buttarsi.

Ci aveva provato già tre anni fa, in occasione della finale di Euro 2020 con l’Italia a Wimbledon, ma in quel caso la preparazione e il trucchetto della borraccia non bastarono ad evitare la sconfitta nella partita poi vinta dalla Nazionale azzurra allora allenata da Roberto Mancini.