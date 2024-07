DAZN, è di nuovo bufera totale: utenti spiazzati

Scoppia una nuova bufera su DAZN, le vicende che riguardano l’emittente e la trasmissione in streaming continuano a far discutere

Ha iniziato a prendere vita, due giorni fa, la Serie A 2024/2025, con la pubblicazione del calendario delle 38 giornate. Evento che ancora una volta sarà visibile per gli appassionati in esclusiva su DAZN, ma si tratta di una stagione che pare non partire sotto i migliori auspici da questo punto di vista.

Hanno creato notevoli discussioni, e non poteva essere altrimenti, gli ennesimi rincari per la visione degli eventi in streaming, con prezzi che sono schizzati verso l’alto. Rincari che sono andati di pari passo, eppure, con una cospicua riduzione dell’offerta di visione, almeno per quanto riguarda il fronte calcistico, dato che dal prossimo anno su DAZN sarà visibile solamente il campionato di Serie A, senza la trasmissione delle gare di Europa League e Conference League, passate in esclusiva a Sky.

Emergenza DAZN, fioccano le disdette e i commenti negativi sui social

Le ultime settimane, per questo, sono state parecchio convulse per l’emittente, che deve fare i conti con un momento di crisi derivato da una lunga sequela di disdette che si sono susseguite. Questo sia per quanto riguarda i pacchetti classici, che quelli in promozione con Timvision.

Una vera e propria emorragia che rischia di pesare molto sul bilancio dell’emittente e che potrebbe avere, in prospettiva, anche ripercussioni notevoli dato che DAZN si è assicurata l’esclusiva dei diritti tv del campionato per i prossimi cinque anni. Anche perché sembra essere in vista un taglio dell’organico giornalistico da qui a pochi giorni. Nel frattempo, sui social, continuano a essere scatenati gli utenti, che sfogano la propria rabbia per una spesa, quella della visione del calcio in tv, che in molti non possono più permettersi. Accompagnando le proprie disdette degli abbonamenti a messaggi decisamente sopra le righe, come si può vedere quasi quotidianamente su ‘X’:

Disdetto dalla farsa Figc con la Juve. Devono fallire male. #gravinaout #daznout — Antonino Maiorana (@maiorana82) July 6, 2024

Da me non vedrete più un euro. Il vostro è un servizio pessimo a costi che sono folli. Mi spiace non poter vedere la mia squadra del cuore ma, piuttosto che accettare di finanziarvi con i miei soldi, preferisco tornare alla radio.

I tifosi non sono polli da spennare.#daznout — Francesco ⚪️⚫️ (@fraone937) July 3, 2024

Ho disdetto Tim Vision Calcio e Sport con Dazn. Spero vivamente lo abbiate fatto in tanti #daznout #ciaociao — Alberto Scuffi (@Scuffi_official) July 3, 2024

Chissà se gli verrà in mente di provare ad abbassare i prezzi vista questa emorragia di disdette. Voglio essere ragionevole. A 25 euro per me vale la spesa — Luca_Gobbo⚪⚫ (@GobboApolide) July 6, 2024

Aspetta che riparte il campionato con i prezzi aumentati vedrai quante altre disdette — Francesco (@gioiese31) July 6, 2024