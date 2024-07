UFFICIALE: Inter cancellata. Adesso si riparte da zero

Nessun riferimento più all’Inter che è stata di fatto cancellata: ora si riparte da zero, nuova avventura al via

L’Inter cancellata con un semplice click. È bastato poco per lasciare da parte il passato e partire, da zero, per una nuova avventura.

Sarà colorata di bianco e nero quella di Michele Di Gregorio, diventato ufficialmente un nuovo calciatore della Juventus. Affare da 18 milioni di euro complessivi, con la firma sul contratto quinquennale apposta quest’oggi prima dell’annuncio ufficiale. Prima esperienza da titolare in una big per il 26enne che nelle ultime quattro stagioni ha difeso la porta del Monza.

Sul campo si è meritato l’occasione di poter difensore una delle porte più ambite della Serie A, quella della Juventus, lasciando da parte il suo passato nerazzurro. Già perché Di Gregorio è cresciuto nelle giovanili dell’Inter e soltanto nel 2022 ha lasciato in maniera definitiva il club nerazzurro che dal suo approdo alla Juventus ricaverà anche qualcosa (poco meno di due milioni di euro) a causa della percentuale sulla futura rivendita strappata al momento della cessione al Monza.

Proprio il portiere ha voluto dare un taglio netto con il passato interista, almeno sui social: l’Inter è stata completamente cancellata.

Inter, Di Gregorio la cancella: non segue più i nerazzurri

Tanti anni insieme per Di Gregorio e l’Inter, ma ora è il tempo di guardare avanti e il calciatore lo ha voluto fare in maniera netta anche sui social.

Così, andando a guardare con attenzione il suo profilo Instagram si può notare come tra i profili seguiti siano scomparsi quelli relativi all’Inter. Prima, infatti, Di Gregorio compariva tra i follower dell’account Instagram ufficiale della società nerazzurra, ma anche di altri profili che fanno riferimento comunque all’Inter.

Tutto sparito ora che il suo presente e il suo futuro è la Juventus. Inutile sottolineare la grande rivalità che c’è tra le due tifoserie e le due società che lo scorso anno a lungo hanno rivaleggiato per la vetta della classifica, prima che i nerazzurri prendessero il largo andando a vincere la seconda stella. Un duello che potrebbe ripetersi anche nella prossima stagione con Di Gregorio che questa volta potrebbe essere attore protagonista della sfida tricolore con la maglia bianconera.

Quella che è ormai la sua nuova casa e così ha voluto ‘cancellare’ il passato: niente più Inter per l”uomo tigre’ che vuole iniziare con il piede giusto la sua nuova avventura. Anche sui social.