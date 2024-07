Nome a sorpresa per la Juventus: blitz in Premier League

La Juventus non si ferma sul calciomercato e prepara un inaspettato colpo dalla Premier League: nome a sorpresa per i bianconeri

Ci sono piste note ed altre tenute nascoste, affari utili per l’immediato ed altri che guardano con maggior attenzione al futuro.

La Juventus è stata finora una delle società più attive e non ha certo intenzione di fermarsi. Il club bianconeri programma i prossimi colpi per il presente e per il futuro. Douglas Luiz è già juventino, Thuram aspetta di essere annunciato ed intanto rinuncia alle Olimpiadi, mentre Giuntoli non si è tolto dalla testa di portare a Torino anche Koopmeiners e lavora per avere il sì dall’Atalanta. Un tris che rivoluzione totalmente il centrocampo a disposizione di Thiago Motta, ma che non chiude le operazioni in entrata.

La Juventus dovrà ora fare cassa cedendo qualche giovane su cui non si vuole puntare e su qualche calciatore che non rientra nei piani del nuovo allenatore. Chiesa è il nome più importante dei cedibili, con la Roma che è l’unica squadra italiana realmente interessata, almeno per il momento, come raccontato da Calciomercato.it.

Una volta fatto spazio (e soldi), Giuntoli potrà perfezionare altri acquisti per arricchire ulteriormente la rosa della Juventus, ma intanto i bianconeri si concentrano anche su giovani di grandissima prospettiva e lavorano ad un colpo dalla Premier League.

Calciomercato Juventus, il baby attaccante dalla Premier

Ha appena 16 anni Alejandro Rodriguez, gioiello del settore giovanile del Southampton. Già inserito nell’Under 18 del club, ha avuto modo di giocare anche in Premier League 2 con l’Under 21, segnando un gol nelle due presenze fin qui raccolte.

Un giovane di grande talento che la Juventus ha messo nel suo mirino. I bianconeri lo vorrebbero portare in Italia, sfruttando anche un particolare che rende il 16enne contendibile: il passaporto portoghese. Senza, infatti, il giovanissimo attaccante non avrebbe potuto lasciare l’Inghilterra prima dei 18 anni.

Arrivato all’età di 10 anni dal Venezuela, Rodriguez si è subito messo in mostra nelle formazioni giovanili con un valanga di gol che hanno spinto il Southampton a puntare su di lui. Ora il possibile addio con la Juventus che, secondo ‘teamtalk.com’, avrebbe puntato il 16enne attaccante inglese per le sue formazioni giovanili.

Una pista ovviamente da seguire in prospettiva futura, mentre il presente parla di altri obiettivi per Giuntoli e Thiago Motta: c’è Koopmeiners in cima ai pensieri dei bianconeri, il nome per il presente della Juventus.