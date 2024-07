“Manca un solo acquisto”: Inter, annuncio definitivo sul mercato

Dichiarazioni importanti sul mercato dell’Inter, annuncio sulle prossime mosse dei nerazzurri: un solo acquisto per completare la rosa

Un mese e mezzo all’inizio del campionato, con l’Inter che si prepara a difendere lo scudetto conquistato a maggio e, per ora, appare ancora davanti a tutte le altre. Nerazzurri che hanno già messo a segno diversi acquisti importanti e che sembrano essere quasi in dirittura d’arrivo per quanto concerne la propria campagna di rafforzamento.

Zielinski, Taremi, poi Josep Martinez. Altri grandi movimenti sarebbero da escludere, stando al ds Piero Ausilio, che ha rilasciato alcune dichiarazioni a Forte dei Marmi, in occasione di un evento di beneficenza cui ha preso parte. “La squadra la vedo a posto così – ha spiegato – E’ arrivato l’infortunio di Buchanan, cercheremo di completare la rosa con qualcosa di intelligente ci orienteremo verso un difensore che occupi il centro-sinistra, utilizzando Carlos Augusto come quinto”.

Smentite a raffica per quanto riguarda altre voci di mercato: “De Vrij in Arabia? Per ora non ha fondamento, fa parte del nostro progetto. Gudmundsson? Siamo a posto, abbiamo due giocatori per ruolo. Su Buongiorno, all’Inter non ne ha parlato nessuno”. Arriveranno presto, invece, i rinnovi di Lautaro Martinez e Inzaghi: “Sono così che vanno solo formalizzate, è stato detto più volte. Per Lautaro non c’è più nulla da definire, per Inzaghi ci stiamo lavorando ma verrà tutto messo a posto presto”.