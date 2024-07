Juventus-Calafiori, scoppia la polemica: “Atteggiamento puerile e senza senso”

Il Bologna continua a fare muro per Calafiori, strada in salita per la Juventus e dall’ambiente bianconero arriva la reazione piccata

Cristiano Giuntoli sta facendo il possibile, sul mercato, per rinforzare la Juventus secondo le necessità bianconere e secondo le richieste del tecnico Thiago Motta. Ufficializzato Douglas Luiz, in arrivo altri colpi per i torinesi. Ma c’è un obiettivo per il quale la strada rimane in salita: Riccardo Calafiori.

Un difensore che nell’annata vissuta al Bologna ha mostrato una crescita considerevole, confermando tutte le sue doti anche in Nazionale, essendo uno dei pochi a salvarsi nella sciagurata spedizione a Euro 2024. I rossoblù, però, fanno muro e chiudono la porta. Difficile resistere alle proposte provenienti dai top club, ma l’intenzione degli emiliani pare proprio quella di non cedere il giocatore ai bianconeri.

“Prendetevela con Thiago Motta”, Chirico attacca il Bologna

Pesa, probabilmente, la vicenda Thiago Motta e sull’argomento si è espresso in maniera piuttosto polemica il giornalista Marcello Chirico, che in un video pubblicato su Instagram ha stigmatizzato in questo modo l’atteggiamento del Bologna.

“Partendo dal presupposto che ogni club è libero di fissare il prezzo dei cartellini dei propri giocatori come vuole, mi sembra che sulla questione Calafiori il Bologna stia facendo un giochetto alquanto puerile, per non dire altro – ha affermato Chirico – Sono indispettiti nei confronti della Juventus per il passaggio di Thiago Motta a Torino, un qualcosa che ha voluto e deciso lui stesso e non gli è stato imposto dalla Juve. Lui poteva benissimo firmare il prolungamento, non lo ha fatto decidendolo autonomamente. Prendetevela con lui, non con la Juventus. Adesso dicono che lo vendono a tutti, fuorché alla Juve. Vi sembra un ragionamento sensato? Tutto questo lo stanno facendo per tenere buona la piazza, perché sappiamo che lì da decenni sono inviperiti con la Juventus, cosa di cui non si conosce il motivo. Avevo chiesto di sapere quale fosse la ragione, sono ancora in attesa. Mi è stato risposto ‘Chiedetevi perché ce l’hanno tutti con voi’, ma che risposta è? La solita leggenda che la Juve ruba? E questa storiella sarebbe una motivazione valida. Per avercela con una persona, con una società, per odiarla in questo modo, ci devono essere motivi gravi. Con l’Inter, vabbè, c’è un pregresso che parte dal 1960 se non prima, ma con voi del Bologna cosa c’è? Eppure, continuano a odiare la Juventus. Guardate cosa succede con la Fiorentina, pure lì ci odiano, ma hanno almeno il pretesto dello scudetto che ritengono gli sia stato sottratto nel 1982. Intanto, Commisso dice peste e corna della Juventus, ma Vlahovic, Chiesa e Bernardeschi li ha venduti a noi e ha intascato”