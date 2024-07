Giuntoli non si ferma: tripla cessione e la Juve incassa 43 milioni

La Juventus scatenata sul mercato dopo i colpi Douglas Luiz e Khephren Thuram: il piano del Dt bianconero Giuntoli per portare Koopmeiners alla corte di Thiago Motta

La Juventus non si ferma e punta anche Teun Koopmeiners dopo aver chiuso gli ingaggi di Douglas Luiz e Khephren Thuram a centrocampo.

Giuntoli scatenato sul mercato e pronto a consegnare una Juve all’altezza della situazione a Thiago Motta per duellare con l’Inter nella corsa scudetto. La ‘Vecchia Signora’ nei giorni scorsi ha ufficializzato Douglaz Luiz nella mega trattativa con l’Aston Villa e ha praticamente chiuso anche l’arrivo di Thuram, che presto è atteso alla Continassa per le visite mediche di rito e la firma sul contratto con il club bianconero. Due colpi di spessore da regalare al neo allenatore Thiago Motta in mediana, ma non è finita qui per la Juventus che adesso va a caccia di Koopmeiners.

Calciomercato Juventus, gli esuberi valgono 43 milioni: assalto a Koopmeiners

Il gioiello dell’Atalanta è un obiettivo di vecchia data del Dt Giuntoli, che sta cercando l’incastro giusto per strappare il via libera della ‘Dea’.

L’ex dirigente del Napoli ha la disponibilità di Koopmeiners, che ha dato il suo benestare al passaggio in bianconero per un contratto quinquennale da quasi 5 milioni di euro all’anno. L’olandese è un pallino di Giuntoli e non molla la presa per portarlo sotto la Mole e completare il centrocampo della nuova Juve. Il classe ’98 piace anche per la sua duttilità e può essere impiegato indifferentemente sia in mediana che sulla trequarti. L’Atalanta lo valuta non meno di 60 milioni di euro, con il club bianconero che vorrebbe abbassare il prezzo inserendo una contropartita. Huijsen nello specifico piace a Gasperini e alla dirigenza orobica, con il baby difensore con passaporto spagnolo che viene valutato tra i 25 e i 30 milioni. Altrimenti la ‘Vecchia Signora’ cercherà di incassare un prezioso tesoretto dagli esuberi: McKennie, Milik e Kostic non fanno parte del progetto con Thiago Motta in panchina e sono destinati a fare le valigie.

Lo statunitense ha un prezzo intorno ai 20 milioni, la metà invece la valutazione dell’attaccante polacco, mentre per il nazionale serbo Giuntoli spera di intascare sui 12-13 milioni. Per un totale di circa 43 milioni di euro, fondamentali per l’assalto a Koopmeiners e chiudere la trattativa con l’Atalanta.