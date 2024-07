Euro 2024, la Francia fa fuori il Portogallo ai rigori: semifinale con la Spagna

Portogallo e Francia senza reti per 120 minuti, alla lotteria dei rigori prevalgono i transalpini che trovano la Spagna nella semifinale a Euro 2024

Servono i rigori per decretare la seconda semifinalista di Euro 2024 tra Portogallo e Francia, dopo lo 0-0 dei 120 minuti precedenti, con non tantissime occasioni se raffrontate al tasso tecnico delle squadre in campo. Dagli undici metri, più freddi i transalpini, che passano per 5-3 segnando sempre dal dischetto e sulla strada verso la finale troveranno la Spagna.

Le ostilità, rispetto a Spagna-Germania del pomeriggio, si aprono con ritmi decisamente più compassati. La Francia prova a fare la partita, il Portogallo a ripartire in contropiede, ma le difese sono attente, la qualità degli interpreti si accende solo a tratti e le occasioni latitano. Nel primo tempo, c’è spazio giusto per un paio di guizzi di Mbappé da una parte e di Leao dall’altra, per un tiro di Theo Hernandez respinto da Diogo Costa e per un paio di tentativi di Bruno Fernandes da fuori che non trovano la porta.

Nella ripresa, è tutta un’altra musica e le due squadre provano a vincere con maggior convinzione. Mbappé accelera e spara in porta, ma centrale per Diogo Costa. Seguono alcuni minuti di forcing furente del Portogallo, Leao viene murato a un passo dalla porta, poi deve intervenire Maignan con due super interventi su Bruno Fernandes e Vitinha per tenere a galla i suoi. La Francia risponde con le occasioni targate Kolo Muani, Camavinga e Dembelé che mancano il bersaglio di pochissimo (Dembelé anche scheggiando l’incrocio).

Il punteggio però non si sblocca e si va ai tempi supplementari. Dove Cristiano Ronaldo ha una grandissima opportunità, ma la cestina, poi Leao viene murato sul più bello. Le accelerazioni della Francia fanno sempre paura, ma sono poco incisive. Nel secondo tempo supplementare Joao Felix, appena entrato, ha una buona chance di testa, ma la fallisce. Dembelè e Barcola provano a scuotere la Francia, ma invano. L’ultima occasione è per Nuno Mendes, che conclude malamente una grande azione ciabattando tra le mani di Maignan. Ai rigori, decisivo l’errore di Joao Felix che colpisce il palo e condanna i suoi, con Theo Hernandez che suggella il passaggio in semifinale.

PORTOGALLO-FRANCIA 0-0 (3-5 dcr)

Sequenza rigori: Dembelè gol, Cristiano Ronaldo gol, Fofana gol, Bernardo Silva gol, Koundè gol, Joao Felix sbagliato, Barcola gol, Nuno Mendes gol, Theo Hernandez gol