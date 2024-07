Serie A, calendario con gaffe in diretta: lo hanno sentito tutti

È stato reso noto oggi il calendario della Serie A 2024/2025 con la diretta caratterizzata da una gaffe che non è sfuggita: lo hanno sentito tutti

Eccola la Serie A 2024/2025: oggi sono stati tolti i veli al campionato che inizierà il prossimo 17 agosto e vedrà l’Inter partire con il tricolore cucito sul petto. Il calendario è stato rivelato questa mattina con la prima giornata che vedrà i campioni in carica sfidare il Genoa a Marassi, mentre la Juventus di Thiago Motta darà il bentornato in massima serie al Como di Fabregas.

Un calendario che presenta molte giornate affascinanti, partendo dalla terza quando ci sarà un trittico decisamente avvincente: Inter-Atalanta, Juve-Roma e Lazio-Milan. Non da meno la quinta giornata con il derby di Milano e la sfida tra Juventus e Napoli a Torino. Anche quest’anno, come lo scorso, non ci sarà pausa invernale con la Serie A che scenderà in campo anche durante le feste di Natale il 22 dicembre, il 29 dicembre e quindi il 5 gennaio.

Proprio durante l’evento di presentazione del calendario c’è stata una piccola gaffe che non è passata inosservata: tutti hanno ascoltato la frase incriminata che ha un po’ sorpreso.

Calendario Serie A, gaffe su D’Aversa: l’allenatore cambia squadra

Tutto avviene quando la presentatrice chiede Ciro Ferrara, ambasciatore presente all’evento, un parare su Roberto D’Aversa, presentato come nuovo allenatore del Verona.

Una gaffe che non è corretta dall’ex difensore che risponde come se il tecnico fosse davvero alla guida dell’Hellas: “Riparte in una squadra importante come il Verona – le parole di Ferrara – che è reduce dal miracolo fatto lo scorso anno con Baroni”. L’ex calciatore di Juventus e Napoli fa poi l’in bocca al lupo all’allenatore, specificando che avrà come obiettivo la salvezza.

Tutto nella norma, o quasi, se non fosse per il fatto che Roberto D’Aversa tornerà sì in panchina, ma alla guida dell’Empoli. Il tecnico è stato scelto, infatti, al posto di Davide Nicola che è pronto ad iniziare una nuova avventura al Cagliari. Al Verona, invece, con Baroni che è passato alla Lazio dopo l’addio di Tudor, ci sarà Paolo Zanetti che proprio dall’Empoli è stato esonerato nella scorsa stagione. Un intreccio di allenatori che ha mandato un po’ in confusione, in un’estate che ha visto numerose panchine cambiare padrone. Da qui la gaffe durante l’evento di presentazione del calendario che non è passata inosservata.