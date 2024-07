Juve, “vendetta” per Calafiori: ma costa 60 milioni

La Juventus va oltre Calafiori e prepara la “vendetta” sotto forma di altro colpo di mercato, anche se per Giuntoli la cifra è elevata

La Juventus di questi giorni è letteralmente scatenata sul mercato. Portato a casa il colpo Douglas Luiz, vicine le ufficialità di Di Gregorio e Khephren Thuram per le quali dovrebbero mancare solamente i dettagli, i bianconeri non intendono fermarsi qui e sotto la spinta del ds Giuntoli tentano nuovamente l’assalto a Koopmeiners, come raccontato da Calciomercato.it. E non solo.

Ci saranno diverse altre operazioni da fare, per quanto riguarda l’attacco ma anche per la difesa, dove occorrerà almeno un colpo di un certo spessore. Il nome sembra non poter essere più quello di Calafiori, per il quale il Bologna ha alzato il muro e che si sta dirigendo, a quanto pare, ad ampie falcate verso la Premier League. Da questo punto di vista, però, la Juventus sta pianificando una “vendetta”, anche se non si annuncia facile.

Juventus, occhi su Guehi: ma la concorrenza è tanta

L’Arsenal si prepara a mettere le mani su Calafiori, ma insegue al tempo stesso anche un altro colpo difensivo di livello. Vale a dire, Marc Guehi, che dopo l’ottima annata con il Crystal Palace si sta mettendo in luce a Euro 2024 con la nazionale britannica.

Come riportato dal ‘Sun’, però, sul giocatore inglese, che compirà a breve 24 anni, c’è anche l’interessamento della Juventus, che vorrebbe provare a inserirsi. Una trattativa che però, per i bianconeri, si annuncia alquanto complessa, per due aspetti. Il prezzo del cartellino del giocatore, con il Crystal Palace che vorrebbe ricavarne circa 60 milioni di euro, quindi la concorrenza elevatissima. Non solo l’Arsenal, ma anche il Real Madrid, che stando al ‘Sun’ sarebbe in vantaggio, quindi il Tottenham e il Barcellona.