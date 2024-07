Giuntoli scatenato, nuovo colpo Juve: “55 milioni con Soule”

Il calciomercato della Juventus resta rovente, Giuntoli è al lavoro per il terzo grande colpo. L’argentino Soule possibile pedina di scambio

Giuntoli è il grande protagonista di questo inizio di calciomercato estivo. Serve ricostruire una Juventus all’altezza, pronta per vincere subito. Thiago Motta è stato il punto di partenza, prima del via alle danze con priorità assoluta al centrocampo: presi Douglas Luiz e Khephren Thuram, ora il Football director bianconero è pronto a tornare all’assalto del nome in cima alla sua lista.

Parliamo ovviamente di Teun Koopmeiners, col quale – come raccontatovi da Calciomercato.it – Giuntoli ha da tempo un accordo sulla base di un contratto quinquennale. Il tuttocampista olandese ambisce al salto in una big, con tutto il rispetto dell’Atalanta a livello economico e organizzativo un’altra ‘grande’ del calcio italiano, nella fattispecie alla Juventus.

Per fortuna di Giuntoli, nessun top club di Premier si è fin qui mosso in maniera concreta per Koopmeiners, che ha saltato l’Europeo per un infortunio all’inguine. Infortunio che non ha abbassato il valore del suo cartellino: l’Atalanta voleva e vuole 60 milioni di euro. Settimane fa il dirigente juventino ha messo sul piatto 45 milioni di euro bonus, ma la proposta è stata rispedita al mittente.

Certo il rilancio, probabilmente in questi giorni, con l’inserimento di una contropartita tecnica. Come abbiamo scritto il 5 giugno scorso, Giuntoli farà il massimo sforzo possibile per mettere le mani sul cartellino del classe ’98, autore di 15 gol nella passata stagione.

Juventus, Giuntoli torna alla carica per Koopmeiners: “Inserimento nell’operazione di Soule o Huijsen”

Koopmeiners-Juve è un tema caldissimo di mercato che è stato discusso anche nella diretta Twitch di Tv Play. Come dichiarato dal collega Attilio Malena, l’olandese “sarà l’unico sacrificato della Dea” in questa sessione estiva di mercato. La Juventus tornerà a spingere per lui, cercando un’intesa con il club vincitore della scorsa Europa League.

Nell’operazione potrebbe entrare davvero delle contropartite. Una, perlomeno: “Soule o Huijsen“, sottolinea Malena secondo il quale la richiesta degli orobici non è di 60 ma di “55 milioni di euro”.

Ma la cifra potrebbe abbassarsi con, appunto, l’ingresso di un calciatore: Soule, che piace in Premier oltre che in Arabia, oppure Huijsen finito in questi giorni pure nel mirino del PSG. Entrambi vengono valutati sui 30/40 milioni di euro.