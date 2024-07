Altro che Psg, offerta record per Kvaratskhelia: così il Napoli lo cede

Non c’è solo il Paris Saint-Germain sulle tracce di Kvaratskhelia: il Napoli potrebbe dover fare i conti con un’offerta da record

Conte è stato irremovibile: Khvicha Kvaratskhelia non si tocca. L’allenatore del Napoli lo ha detto chiaro e tondo nella conferenza stampa di presentazione, appoggiato anche dal presidente Aurelio De Laurentiis che non ha mancato di lanciare una frecciata al suo ‘collega’ del Paris Saint-Germain Al Khelaifi.

Già, perché dietro le dichiarazioni dell’agente e del papà dell’attaccante georgiano, ci sarebbe proprio la ricca offerta fatta pervenire al calciatore dal Parigi. Un ingaggio faraonico, si parla di circa 10 milioni di euro l’anno, per convincere Kvara a lasciare il Maradona e trasferirsi sotto la Torre Eiffel. Una mossa che, almeno finora, si è scontrata con la volontà del Napoli di non cedere il proprio numero 77, individuato da Conte come uno degli intoccabili della rosa partenopea.

L’Europeo fatto da Kvaratskhelia però ha contribuito ad aumentare l’interesse nei suoi confronti e così non deve sorprendere che si parla di una possibile offerta proveniente da un’altra big, pronta a battere il record di acquisti per arrivare al georgiano.

Calciomercato Napoli, offerta da record per Kvaratskhelia

Kvaratskhelia nel mirino del Liverpool: è questa la suggestione lanciata da ‘teamtalk.com’, che ricorda come i Reds potrebbero dover fare a meno di Salah, destinato a diventare una delle nuove stelle della Saudi Pro League.

Per sostituire l’egiziano servirà un calciatore di grande talento e Slot, nuovo tecnico del Liverpool, avrebbe indicato proprio il nome di Kvaratskhelia. Un obiettivo difficile però da raggiungere, considerata la posizione intransigente del Napoli, ma che in Inghilterra indicano come quello giusto per Anfield Road: “È un giocatore che la gente pagherà per vedere – le parole dell’ex Liverpool Dietmar Hamann al ‘Liverpool Echo’ – . Sono dei calciatori come lui che la gente parla, che la gente vuole vedere. Se si parla del sostituto di Salah, è il più vicino al sostituto perfetto che il Liverpool potrebbe trovare”.

Il problema è rappresentato dalla volontà del Napoli e dalla valutazione del georgiano: oltre 100 milioni di euro. Nel caso si tratterebbe dell’acquisto più costoso della storia del Liverpool, finora fermo a circa 100 milioni (bonus compresi) per Darwin Nunez. Una cifra che i Reds dovrebbero superare per provare a tentare De Laurentiis come finora non c’è riuscito il Psg: una proposta da record con Conte che però è pronto ad alzare il muro. Per lui Kvara non si tocca.