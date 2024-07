Roma, il club ha deciso: sospeso con effetto immediato

Situazione delicata in casa Roma, c’è una sospensione all’interno del club giallorosso: l’accaduto fa discutere

Manca poco all’inizio ufficiale della stagione della Roma, con il raduno previsto per lunedì 8 luglio a Trigoria e i primi allenamenti agli ordini di De Rossi. I giallorossi si preparano al rientro, nel frattempo la società prova a mettere a segno mosse importanti sul mercato. Ma sono anche giorni di tensione per un episodio piuttosto controverso, che ha fatto discutere.

Ha fatto scalpore vedere negli store la nuova tuta Adidas del club con un vistoso inserto celeste, in aggiunta ai tradizionali colori giallorossi. Un “affronto” all’identità del club sottolineato dal malcontento dei tifosi e di cui la società ha preso subito atto. Il responsabile del lancio del kit, Michael Wandell, anche Chief Commercial and Brand Officer della società, è stato immediatamente sospeso dalle sue funzioni e nei suoi confronti è stato attivato anche un procedimento disciplinare. L’errore commesso da Wandell è stato ritenuto grave e imperdonabile. Si attende adesso di capire quali provvedimenti saranno effettivamente presi nei suoi confronti. Nel frattempo, in accordo con la Adidas, il kit sarà ritirato dal mercato.