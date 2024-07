Non convocato per gli Europei: la Juventus per rilanciarsi al top

La Juventus può essere il trampolino di rilancio per il calciatore che non è stato convocato per Euro 2024: in bianconeri per ripartire

Douglas Luiz è soltanto il primo colpo della Juventus. Proprio a centrocampo si concentrano maggiormente le attenzioni di Giuntoli, con Thiago Motta che ha individuato in quel reparto il punto debole della rosa bianconera.

Così il Football Director sta stringendo per Khephren Thuram che presto potrebbe raggiungere il brasiliano nell’elenco dei nuovi acquisti juventini. Il francese però, in arrivo dal Nizza, non sarà l’ultimo rinforzo per la mediana bianconera. Il nome forte, quello sul quale Giuntoli sta lavorando da tempo, è Koopmeiners, con l’Atalanta che non si smuove dalla valutazione di sessanta milioni di euro.

Una cifra elevata per ottenere la quale la Juventus ha la necessità di procedere con diverse cessioni. La più importante potrebbe essere quella di Federico Chiesa, il cui rinnovo è ormai sempre più lontano, e sul quale c’è da tempo la Roma. Tornando al centrocampo, c’è un nome che potrebbe a sorpresa entrare nei radar di Giuntoli: si tratta di Albert Sambi Lokonga.

Calciomercato Juventus, idea Lokonga: affare low cost

A lanciare l’idea del centrocampista belga, 24 anni, è Ekrem Konur su X. Si parla di un interesse della Juventus per il calciatore di proprietà dell’Arsenal ma che lo scorso anno ha giocato in prestito al Luton.

Per lui soltanto 17 presenze anche a causa di un infortunio alla coscia che lo ha tenuto fermo per oltre due mesi. Una stagione non esaltante per l’ex Crystal Palace che, infatti, non è stato convocato da Tedesco per gli Europei con il Belgio. Una delusione che motiverà ancora di più il calciatore, desideroso di riscatto: Lokonga vuole trovare campo e riprendersi la Nazionale e nell’Arsenal per lui non c’è spazio.

Ecco allora che la Juventus potrebbe essere una destinazione gradita con i bianconeri che avrebbero fatto un sondaggio per il suo trasferimento in prestito per la prossima stagione. Stessa formula valutata anche dal Siviglia, altro club che sarebbe interessato ad offrire la possibilità di rilancio al centrocampista belga.

Lokonga dal canto suo sa di avere poche possibilità restando nella rosa di Arteta e quindi è alla ricerca del progetto giusto per ripartire. La Juventus ci pensa, potrebbe essere il 24enne di Verviers il colpo low cost a sorpresa nel calciomercato estivo.