Marcos Alonso per sostituire Buchanan, annuncio improvviso

Alonso è senza squadra dopo l’addio al Barcellona. I blaugrana non hanno rinnovato il contratto a causa dei suoi problemi alla schiena

Molto probabilmente l’Inter prenderà un nuovo laterale per rimpiazzare Buchanan. Il canadese si è operato alla tibia, fratturatasi ieri in allenamento, e dovrà stare fuori per 4/6 mesi, così i nerazzurri sono pressoché costretti a cercare un sostituto. L’idea sarebbe quella di spendere poco, se non nulla per il cartellino considerato che sarebbe una riserva.

A tal proposito, nelle scorse ore sono emersi alcuni nomi. Vedi l’ex Perisic, che sarebbe ben felice di tornare e che ora è legato all’Hajduk Spalato, ma anche due attualmente senza squadra: Kurzawa, svincolatosi dal Paris Saint-Germain, e Marcos Alonso al quale il Barcellona non ha rinnovato il contratto che scadeva il 30 giugno.

Il motivo è molto semplice: lo spagnolo non dà garanzie sul piano fisico, nell’ultima stagione ha giocato solo 8 partite per un totale di appena 389′ a causa dei problemi alla schiena che lo ha costretto a stare ai box per più di metà stagione. 33 anni compiuti il 28 dicembre scorso, Alonso sarebbe un rischio proprio per via delle sue condizioni. Alla dirigenza interista è stato proposto mesi fa e non ha suscitato interesse, vediamo se ci saranno sviluppi o meno adesso.

Mediaticamente, tramite Marotta, la società di Oaktree ha già fatto sapere di non pensare ad Alonso per rimpiazzare Buchanan: “Penso di escludere sia lui che Gudmundsson – ha detto il Presidente dell’Inter all’evento della presentazione dei calendari. Domattina quello di Serie A – abbiamo un organico già forte”.

Marotta: “L’intervento di Buchanan è riuscito molto bene. Ora valuteremo la completezza della rosa”

“Ci dispiace per Buchanan”, le parole di Marotta sul canadese andato sotto i ferri e che sarà indisponibile almeno fino al prossimo inverno: “Dalle informazioni che abbiamo, l’intervento chirurgico è riuscito molto bene. Adesso aluteremo la completezza della rosa, al di là da chi è disponibile o meno”.

Buchanan è approdato a Milano nello scorso mercato di gennaio via Club Brugge per circa 8 milioni di euro più bonus. Il classe ’99 di origini giamaicane si è legato all’Inter con un contratto di quattro anni e mezzo, vale a dire fino a giugno 2028. I primi mesi in nerazzurri non sono però stati entusiasmanti, con Inzaghi che lo ha utilizzato col contagocce (141′ in Serie A) e sempre a sinistra.