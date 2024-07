Juventus, ‘dispetto’ ad Allegri: il suo pupillo può arrivare adesso

Dopo aver chiuso per l’ingaggio di Thuram, la Juventus potrebbe tentare un altro colpo a sorpresa a centrocampo

Nelle scorse ore la Juventus ha limato gli ultimi dettagli per l’ingaggio di Khéphren Thuram, centrocampista figlio (e fratello) d’arte che arriva dal Nizza. Ma occhio al possibile colpo a sorpresa dagli svincolati.

Con l’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, la Juventus si muove subito con l’ingaggio di Khéphren Thuram, centrocampista in arrivo dal Nizza per rinforzare la zona nevralgica della squadra di Thiago Motta. Un colpo di prospettiva per i bianconeri, con il direttore tecnico Cristiano Giuntoli al lavoro per consegnare al nuovo tecnico della Vecchia Signora un centrocampo rinforzato sotto tutti i punti di vista.

E in tal senso il mercato potrebbe offrire spunti interessanti, anche guardando alla lista degli svincolati. Già, perché lo scorso 30 giugno sono scaduti tantissimi contratti, offrendo alle squadre di Serie A la possibilità di accaparrarsi a parametro zero giocatori utili alle rispettive cause. E in questa ottica attenzione a un possibile ritorno di fiamma in casa Juventus.

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per Bonaventura

Come svelato dal procuratore Enzo Raiola ai microfoni di Radio Sportiva, infatti, la Juventus potrebbe tornare sulle tracce di Giacomo Bonaventura, attualmente svincolato dopo la scadenza del contratto che lo legava alla Fiorentina lo scorso 30 giugno.

“A gennaio Giuntoli aveva chiesto espressamente al club di poter trovare un accordo tra le parti” ha svelato Enzo Raiola, aggiungendo che “c’è stato un rifiuto anche piuttosto forte della Fiorentina”. Insomma, a gennaio la Vecchia Signora aveva fatto un tentativo per il centrocampista classe ’89, nella passata stagione autore di otto gol e quattro assist in quarantadue partite in totale giocate con la maglia della Fiorentina tra campionato e coppe varie.

Ora, dopo la scadenza del contratto con il club gigliato, Giacomo Bonaventura è libero sul mercato ed è finito nel mirino di molti club, tra cui Monza, Como, Parma e Atalanta, ma la sua volontà è quella di andare all’estero, anche se c’è chi parla di un ritorno fiamma da parte della Juventus, a caccia di un elemento di qualità ed esperienza a centrocampo, soprattutto nel caso in cui Manuel Locatelli dovesse lasciare Torino per accasarsi all’Olympique Marsiglia del neo tecnico Roberto De Zerbi, ‘costringendo’ Cristiano Giuntoli a tornare sul mercato dei centrocampisti dopo aver lavorato per settimane all’ingaggio di Khéphren Thuram in arrivo dai francesi del Nizza. Ad ogni modo, per ora l’Olympique Marsiglia non rappresenta una pista calda per Locatelli dato che il club francese non si è mosso concretamente e lo stesso giocatore sembra essere intenzionato a restare i bianconero anche per riconquistare il posto in Nazionale in vista del Mondiale del 2026.