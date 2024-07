Inter e Roma beffate: trattativa in corso con i rossoneri

Scelta a sorpresa del calciatore che può vestire la maglia rossonera. Una decisione che potrebbe spiazzare sia l’Inter che la Roma, ma non solo: il punto della situazione

Stranamente sono ancora tanti i giocatori importanti, che hanno visto scadere il proprio contratto lo scorso 30 giugno, che non hanno ancora trovato squadra. Tra i primi della lista c’è sicuramente Adrien Rabiot, che ha scelto di aspettare la fine degli Europei, lasciando così in sospeso la trattativa con la Juventus. L’offerta di rinnovi dei bianconeri resta ancora valida, ma Cristiano Giuntoli deve fare i conti adesso con l’inserimento del Milan, ma anche di diversi club inglesi, pronti a far saltare il banco con le proprie offerte.

Ma la lista dei giocatori svincolati è davvero lunga e molti di questi interessano alle big del calcio italiano, come Memphis Depay, finito nel mirino del Diavolo, o Spinazzola, che piace tanto al Napoli di Antonio Conte. Tra i parametri zero di lusso, poi, c’è anche Mats Hummels. Il tedesco ha deciso di lasciare il Borussia Dortmund, per avvicinarsi a Monaco di Baviera, dove vive la famiglia. L’ipotesi Italia è stata così presa in considerazione seriamente. Si è parlato tanto di Milan e Juventus, ma negli ultimi giorni è emersa anche la possibilità dell’Inter, oltre che del Como e della Roma. Al momento, però, nessuna squadra ha trovato l’accordo con l’esperto centrale tedesco, che nel corso della scorsa stagione ha dimostrato tutto il suo valore. Puntare ancora su di lui potrebbe dunque avere senso. Ma al momento, chi per un motivo, chi per un altro non ha ancora affondato il colpo.

Calciomercato Inter, Hummels si allontana dalla Serie A

Mats Hummels, così, alla fine potrebbe rimanere a giocare in Bundesliga. Un’ipotesi che sembrava non prendere in considerazione, ma nelle ultime ore – come scrivono in Germania – sta prendendo sempre più piede la possibilità di vedere l’ex Bayern con la maglia dei campioni tedeschi del Bayer Leverkusen.

Un innesto di esperienza, d’altronde, farebbe comodo anche ad Alonso, che sarà chiamato a riconfermarsi in campionato e a provare a stupire anche in Champions League. Non sarà certo facile ma le ‘Aspirine’ ci proveranno, magari con un Hummels in più nel motore. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se i contatti tra le parti avranno un seguito e se il centrale si vestirà davvero di rossonero. La trattativa va dunque seguita con attenzione. Hummels, oggi, è un po’ più lontano dalla Serie A.