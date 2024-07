“E’ della Juventus”, i tifosi non lo vogliono: esplode il caso

Le rivalità nel mondo del calcio possono influire pesantemente sui destini di giocatori e non solo: il passato con la Juventus costa il posto

Il fascino del calcio risiede anche in quelle rivalità particolarmente accese che conferiscono un sapore particolare a sfide e confronti a distanza. Rivalità che però a volte possono travalicare l’aspetto prettamente sportivo e finire per condizionare le scelte delle società e le carriere di giocatori e allenatori, con l’acredine che si sposta anche fuori dal campo.

Non è un mistero che la Juventus non goda della simpatia di moltissime altre tifoserie in Italia. Tra chi ha maggior livore nei confronti dei bianconeri, i tifosi della Fiorentina. Che sono insorti sui social alla notizia che il club viola stava pensando di ingaggiare Andrea Barzagli, ex difensore della Juventus, per la selezione giovanile Under 16. Le ultime notizie provenienti da Firenze riportano che il malcontento abbia portato la dirigenza dei toscani a fare marcia indietro. La cosa ha scatenato, inevitabilmente, il dibattito sui social, tra tifosi viola che hanno risposto a muso duro all’eventualità e altri commenti che hanno sottolineato quanto il dietrofront della Fiorentina possa essere stato invece inopportuno. Con altri tifosi che smentiscono, oltretutto, la ricostruzione. Ecco alcuni commenti tratti da ‘X’:

Firenze ai fiorentini.

Barzagli è gobbo, che alleni a Vinovo — il_Giuliani (@Antonio26983166) July 3, 2024

Che tra l’altro Barzagli è un tifoso della Fiorentina dichiarato, non lo ha mai nascosto. Però viene contestato solo perché leggenda della Juve — Marco (@mrl87bis) July 3, 2024

Hanno fatto bene, perché barzagli quando giocava rifiutò la fiorentina per meno di 500 mila euro, per andare in Germania o alla juve. Ora si ricorda di essere fiorentino — FORZA NAPOLI SEMPRE (@eduluongo) July 3, 2024

Io ero uno di quelli non favorevole. Questo strappo non so perché , ma mi auguro solamente ci sia dietro una scelta in linea con una

mentalità di calcio ben diversa da quella avallata dallo stesso Barzagli ogni qualvolta apriva bocca per difendere il lavoro pessimo di Allegri. — Mauro 💜⚜ (@MauroTranchina) July 3, 2024

Barzagli non sarà allenatore dell’Under 16 della Fiorentina perché juventino. Ciò a seguito di pressioni dei tifosi. Paese allo sbando! — Antonio Di Bello (@Dibbello) July 3, 2024

Flavio, guarda che Barzagli e famiglia sono più fiorentini e più tifosi viola di te, con tanto di figliolo nelle giovanili. Prima di scrivere bischerate,pensaci 2 volte. Poi,secondo il tuo ragionamento,non ci sarebbero stati neppure Trapattoni,Torricelli e Di Livio… https://t.co/fS5ck1XfZQ — La Civetta sul comò 🇻🇪 (@danieleinad83) July 3, 2024

più spesso nei giornalisti che nei tifosi. questa notizia è inventata di sana pianta. non c’è stata nessuna non dico insurrezione ma nemmeno polemica per Barzagli. — Coccodrilli Viola (@CoccodrilliViol) July 3, 2024