Dal Milan all’Arabia: fumata bianca, Pioli firma con l’Al-Ittihad

Dopo aver conquistato lo Scudetto con il Milan è pronto a sbarcare in Arabia Saudita. Sarà a Gedda per firmare un contratto triennale

Dopo l’avventura al Milan sembrava destinato a rimanere senza squadra. In Serie A, d’altronde, tutte le panchine erano state già occupate, così come quelle in Premier League. Il sogno di trasferirsi in Inghilterra per Stefano Pioli rimarrà tale ancora per un po’. L’ormai ex rossonero ha, infatti, deciso di trasferirsi in Arabia Saudita.

Il 58enne nei giorni successivi alla separazione dal Milan è stato accostato alla panchina del Napoli. Sembrava poter essere un’idea concreta, soprattutto se gli azzurri non fossero riusciti a chiudere per Antonio Conte. Il tecnico ex Tottenham, però, alla fine, ha deciso di approdare in Campania, anche per mancanza di alternative, e per l’ex rossonero tale ipotesi è chiaramente svanita. Il nome di Pioli, poi, è stato accostato anche alla panchina del Bologna, ma anche in questo caso è stata un’idea mai davvero coltivata dai rossoblu, che hanno, infatti, chiuso subito per Vincenzo Italiano, dopo la separazione con Thiago Motta.

Calciomercato Milan, Pioli sbarca a Gedda: accordo con l’Al-Ittihad

Come detto, quindi, l’ipotesi che Stefano Pioli rimanesse un anno lontano dai campi era molto alta. Il mister, ancora sotto contratto con i rossoneri, però, ben presto è diventato un’idea per l’Al-Ittihad. I contatti tra le parti si sono così intensificati negli ultimi giorni, portando alla fumata bianca. Ormai non ci sono più dubbi, con l’ex Milan pronto a sbarcare a Gedda, dove firmerà un contratto triennale. Una nuova esperienza per Pioli che avrà la possibilità di allenare campioni come N’Golo Kanté, che sta facendo benissimo all’Europeo, con la maglia della Francia, e il Pallone d’Oro Karim Benzema.

Si attendono, dunque, ormai solo gli annunci ufficiali di una scelta che fa felice anche il Milan, che sarebbe stato costretto a corrispondergli ancora un anno di contratto, poco più di 4 milioni di euro netti. Nel frattempo, il club arabo, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato la separazione da Marcelo Gallardo.

Una separazione, dal mister argentino, che appariva inevitabile, dopo la disastrosa stagione, chiusa al quinto posto con soli 54 punti, frutto di 16 vittorie, 6 pareggi e ben 12 sconfitte. L’obiettivo di Pioli sarà chiaramente quello di riportare l’entusiasmo a Gedda e di avvicinare la squadra ai vertici. Meglio dell’Al Ittihad hanno fatto l’Al-Taawon, l’Al-Ahli Saudi, l’Al-Nassr e chiaramente all’Al Hilal, che ha chiuso la stagione al primo posto con 96 punti, ben 42 in più di Benzema e compagni, davvero troppi.