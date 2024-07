Accordo e addio all’Inter: 40 milioni, ceduto alla grande rivale

35 milioni di parte fissa e 5 di bonus per quello che l’anno scorso è stato uno dei migliori calciatori del campionato di Serie A

Nella prossima stagione non giocherà con la maglia dell’Inter. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, è stato trovato un accordo con una delle grandi rivali dei nerazzurri.

Parliamo di Alessandro Buongiorno, nome che Inzaghi e dunque l’Inter avevano messo in cima alla lista per quanto riguarda il rafforzamento del reparto arretrato. Acerbi e de Vrij hanno un’età avanzata e acciacchi fisici, motivo per cui il tecnico piacentino desidera un nuovo innesto al centro della retroguardia, preferibilmente più giovane dei due sopracitati.

Va detto, però, che Marotta e Ausilio si erano da tempo sfilate lasciando campo libero al Napoli per Buongiorno. Che per Antonio Conte rappresentava un’assoluta priorità per il reparto arretrato, il punto fermo della ‘sua’ difesa a tre.

E così De Laurentiis e Manna hanno accelerato raggiungendo, come riporta ‘Sky Sport’, un accordo totale col Torino: 35 milioni di euro di parte fissa, più 5 di bonus. Un totale di 40 milioni di euro che consente al Napoli di mettere le mani sul cartellino del classe ’99. Per lui è pronto un contratto quinquennale e una maglia da titolarissimo nel ‘nuovo’ Napoli di Conte, il quale vorrebbe pure Hermoso (ancora senza squadra) per completare il trio con Rafa Marin, già preso dal Real Madrid.

Calciomercato Inter, Buongiorno va al Napoli: Bijol a zero o subito

Inzaghi voleva Buongiorno per la difesa, ma le cifre erano ormai improponibili per l’Inter. E adesso? Il club di Oaktree potrebbe valutare altri nomi, oppure rinviare al prossimo anno l’acquisto di un nuovo centrale. Nel mirino c’è anche un altro profilo di Serie A ritenuto molto interessante, ovvero lo sloveno Bijol il cui contratto con l’Udinese scade proprio a giugno 2025.

Considerati gli ottimi rapporti con la società della famiglia Pozzo, Marotta e Ausilio potrebbe non fargli lo ‘sgarbo’ Bijol, provando quindi ad anticipare il suo arrivo a Milano in questo calciomercato estivo. Da capire, tuttavia, la valutazione del 25enne da parte dei bianconeri, con i nerazzurri che potrebbero non spingersi oltre i 7-8 milioni data la scadenza vicina del contratto. Preso Martinez, ora la priorità è comunque il sostituto di Buchanan che si è operato alla tibia e starà fuori 4/6 mesi. Marotta ha chiuso all’ipotesi Marcos Alonso a zero.