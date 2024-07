Theo Hernandez e Kvaratskhelia alla pari: lotta scudetto ribaltata

Il calciomercato è tempo di grandi sogni, ma anche di grandi paure: l’addio di big può sconvolgere la lotta scudetto, Theo Hernandez e Kvaratskhelia alla pari

I mesi dei sogni, ma anche delle grandi paure. Sono le settimane del calciomercato, quelle in cui i tifosi sono autorizzati a sognare i grandi colpi, ma anche quelle in cui le società sperano non si presenti mai la più classica (e temuta) delle offerte irrinunciabili.

Quelle che fanno tremare i club italiani che spesso si ritrovano impotenti davanti alla pioggia di milioni che arriva da club più ricchi (come quelli inglesi o arabi) e rende impossibile o quasi riuscire a trattenere i migliori calciatori. Quelli che, nonostante la Serie A non sia più il miglior campionato al mondo, nel nostro campionato continuano ad esserci.

Di nomi ne possiamo fare diversi, da Theo Hernandez a Kvaratskhelia, passando per Thuram e Bremer. Sono proprio loro ad essere finiti al centro del sondaggio che Calciomercato.it ha voluto proporre ai propri follower su X. “Quale addio eccellente sarebbe più ‘pesante’ in chiave lotta Scudetto?” la semplice domanda che potrebbe anche riscrivere la corsa per il tricolore 2024-2025.

Calciomercato, Kvaratskhelia e Theo Hernandez via: scelta fatta

La scelta era appunto tra i quattro nomi menzionati prima e a prevalere con il 35,7% dei voti sono stati a pari merito Kvaratskhelia e Theo Hernandez. Due calciatori che nei giorni degli Europei sono stati al centro delle voci di mercato anche per alcune dichiarazioni sul tema futuro: “Devo ancora decidere” disse il georgiano qualche giorno fa, dopo che procuratore e papà fecero infuriare il Napoli con dichiarazioni di addio.

Un “vedremo”, invece, la risposta di Theo Hernandez alla domanda sulla permanenza al Milan. Ora per il 77 azzurro Euro 2024 è finito ed è il momento di capire se c’è spazio per un accordo con il Napoli per il rinnovo di contratto, mentre il francese ha la testa ancora alla rassegna continentale dove i transalpini sono attesi dai quarti di finale con il Portogallo.

Tornando al sondaggio, il meno votato è stato Marcus Thuram con il 12,9% delle preferenze, meno di quelle attribuite a Bremer che ha ottenuto il 15,7% di voti. La speranza, per i tifosi delle squadre interessate ma anche per tutti quelli che amano la Serie A, è che non ci sia nessun addio eccellente e che il nostro campionato possa richiamare altri campioni nel prossimo futuro.