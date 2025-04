Il cambio di proprietà non basta: 15 giorni per evitare la penalizzazione

Il nuovo patron deve fare in fretta per non incorrere nelle sanzioni della Figc: possibile una sottrazione di punti

Corsa contro il tempo. Si avvicina il momento delle scadenze per le società calcistiche italiane ed è un momento particolarmente importante. Pagare o essere penalizzazioni, non c’è altra scelta quando si tratta di questo tipo di scadenza.

I club di Serie A hanno tempo fino al 16 maggio per presentare la documentazione dell’avvenuto pagamento di stipendi, ritenute e contributi fino al terzo trimestre (1 gennaio-31 marzo 2025). Meno tempo a disposizione invece per i club di Serie B e Serie C: in questo caso la prossima scadenza è il 16 aprile. Entro quella data occorrerà dimostrare di aver pagato tutti gli emolumenti nonché delle ritenute Irpef (anche relative ad incentivi all’esodo dei tesserati), dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera dovuti per il mese di febbraio 2025. Una scadenza che potrebbe rappresentare uno snodo fondamentale per lo Spezia.

Spezia, servono tre milioni entro il 16 aprile

Nonostante il cambio di proprietà (Platek ha venduto al gruppo Fc32 guidato dall’australiano Paul Francis), la società ligure deve fare in fretta per evitare guai in classifica.

Stando a quanto riferito da ‘Il Secolo XIX’, entro il 16 aprile servono tre milioni di euro in aggiunta ai quasi cinque milioni già versati per le scadenze di febbraio e marzo. Non ottemperare a tale scadenza significherebbe subire una penalizzazione di almeno due punti, sanzione da scontare nella prossima stagione.

Ma non è tutto, perché lo Spezia ha bisogno di ulteriori 7-8 milioni circa entro la fine della stagione. Fondamentale in questo caso potrebbe risultare la promozione in Serie A o anche qualche cessione. La squadra è attualmente al terzo posto in classifica, anche se distante otto punti dalla promozione diretta: molto probabilmente sarà necessario passare per i playoff sperando di centrare una promozione che potrebbe risultare determinante per la società.