Conte alla Juventus: già svelata la prima richiesta di mercato

Dalla Spagna sono sicuri: “se la Juve vorrà riprenderlo, dovrà garantirgli rinforzi di qualità. Spicca un nome tra le sue richieste”

I contratti con De Laurentiis non sono carta straccia, e quello di Conte scade tra due anni, ma sulla sua permanenza al Napoli non si possono dare certezze assolute. Il tecnico è concentrato sul presente, ovvero sulla sfida tricolore con l’Inter, allo stesso tempo non può essere indifferente al richiamo di Milan e Juventus. In particolare a quello dei bianconeri, di cui è stato capitano da calciatore e poi allenatore per tre stagioni in cui sono arrivati altrettanti Scudetti.

Il nome di Conte potrebbe balzare in pole a Torino qualora Elkann dovesse rivoluzionare o quasi l’organigramma societario, promuovendo magari Giorgio Chiellini a scapito di Cristiano Giuntoli, nel mirino e sotto osservazione dopo il fallimento del progetto Motta. Non sono in pochi quelli a credere che alla fine il salentino possa davvero far ritorno sulla panchina della Juve.

In Spagna sono più avanti di tutti. ‘Fichajes.net’ è sicuro: “Antonio Conte è l’allenatore che vuole la Juventus”. Il pugliese avrebbe però fatto una richiesta specifica al club di Exor affinché possa andare in porto il grande ritorno, ovvero l’acquisto di un giocatore a lui particolarmente gradito. Non è un nome che farebbe sognare i tifosi, né svenare la società dal punto di vista economico.

Dalla Spagna: Conte ha chiesto alla Juve l’acquisto di Lukebakio

Andiamo al sodo: per la fonte spagnola il nome fatto Conte sarebbe quello di Dodi Lukebakio, esterno d’attacco belga-congolese in forza al Siviglia (contratto fino al 2028) e nel recente passato già in orbita Serie A, Inter soprattutto.

“Il tecnico italiano ha già chiarito la sua posizione – scrive esattamente ‘Fichajes.net’ – se la ‘Vecchia Signora’ vorrà riprenderlo, dovrà garantirgli rinforzi di qualità. Tra le sue richieste, un nome spicca su tutti: Dodi Lukébakio“.

Giocatore fisico (è alto 187cm) e tecnico, Lukebakio è un esterno che può fare anche la seconda punta. Non a caso è uno che vede benissimo la porta: 11 i gol realizzati quest’anno. Il Siviglia non fa prigionieri, ma per il 27enne potrebbe volere almeno 25/30 milioni di euro, una cifra che può ridursi di qualche milione con l’inserimento di una contropartita tecnica.