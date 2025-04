Firma gratis con l’Inter: Liverpool già avvisato

Le ultime sul mercato dell’Inter, con il suo presidente pronto a mettere a segno un affare davvero importante: ecco di chi si tratta

Dopo la pausa per le Nazionali, la Serie A è finalmente pronta a tornare in campo. Lo farà chiaramente anche l’Inter, che dovrà essere brava a gestire le forze, essendo chiamata a giocare ogni tre giorni.

Simone Inzaghi e i suoi uomini non vogliono mollare nulla e proveranno a vincere proprio tutto, dal campionato alla Coppa Italia. Il sogno resta, però, la Champions League, che mai come quest’anno appare un obiettivo concreto. Poi ci sarà da pensare anche al Mondiale, ma per l’occasione il tecnico nerazzurro si aspetta dei rinforzi.

Beppe Marotta si sta così già muovendo per migliorare l’organico, allungando una rosa che necessita di nuovi elementi anche per via di alcuni calciatori che non sono più giovanissimi. In difesa ad esempio servono forze fresche per dare il cambio a de Vrij e Acerbi e si cerca l’occasione giusta. In Serie A piacciono diversi giocatori, come Solet dell’Udinese o De Winter del Genoa, ma il presidente nerazzurro è pronto a piazzare l’ennesimo colpo a zero.

Calciomercato Inter, ecco van Dijk: le ultime sul grande colpo

Dall’Inghilterra, infatti, rilanciano l’ipotesi van Dijk per l’Inter. Il forte centrale olandese ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Un contratto non ancora rinnovato e in casa Liverpool temono di perderlo a zero, come succederà certamente con Trent Alexander-Arnold, destinato a vestire la maglia del Real Madrid. Secondo quanto scrive CaughtOffside, al momento, non ci sono state trattative concrete con il giocatore, ma Marotta sta prendendo in seria considerazione l’acquisto di Van Dijk. Sul taccuino del presidente nerazzurro, come detto, però, ci siano anche altri profili.